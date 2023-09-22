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驅蚊環、滅蚊燈沒用 滅蚊要掌握關鍵7天生長期

記者王若然／羅斯密報導
蚊子在水中產卵，經過七天變成「成人蚊」。（記者王若然／攝影）
蚊子在水中產卵，經過七天變成「成人蚊」。（記者王若然／攝影）

今年蚊子又毒又多，社區首要問題是驅蚊，聖蓋博谷蚊蟲管控局（San Gabriel Valley Mosquito&Vector Control District）經理法奈德（Jason Farned）近日作客羅斯密（Rosemead）社區中心，從蚊子生長周期，解釋除蚊的根本辦法。

市面上五花八門的殺蚊、驅蚊商品常常讓民眾不知哪款好，法奈德說，想要了解從根本上消除蚊子的辦法，要先了解蚊子的生長機制。一隻蚊子從卵變成蚊子只需要七天的時間。蟲卵進化成蚊子期間一直待在水裡，蚊子卵會先產在水面上或水面以上附近。經過七天，成型的蚊子就會產生，這種蚊子被稱為「成人蚊」（Adult），也就是平時叮咬人們的蚊子。

聖蓋博谷蚊蟲管控局經理法奈德介紹驅蚊的各種方法。（記者王若然／攝影）
聖蓋博谷蚊蟲管控局經理法奈德介紹驅蚊的各種方法。（記者王若然／攝影）

叮咬人類的蚊子都是母蚊子。這並不是因為母蚊子靠人類血液進食，而是它們需要血液中的養分用於產卵。

了解蚊子產生過程後得知，最根本解決蚊子的辦法是消除可能藏有蚊子卵的任何靜態、封閉水源。這些水源包括花盆底部盤子中的積水、寵物食物盤子中的積水、院子廢桶中、水生植物花瓶中的積水等。總結來說，就是積水超過五天的任何容器。

特別注意的是，室內任何可以積水的容器也不能放過，小至礦泉水瓶蓋中的水。目前加州傳播疾病的其中一種主要蚊子Aedes蚊是一種入侵物種。這種蚊子在室內也可以生存，特別是它會把卵產在水面以上附近容器壁上，即使當時容器內沒有水，這種卵可以存活數個月甚至數年，等待環境允許時，再繼續生成蚊子。

除了去除生成蚊子的水源，在草地、住家附近噴殺蟲藥可以嗎？法奈德解釋說，殺蟲藥可以殺死叮咬人們的「成人蚊」，但無法根除水源中的蟲卵。噴殺蟲劑的效果是一次性的、暫時的，並非特別有效的防蚊措施。

對於市面上的驅蚊、殺蚊產品，驅蚊手環只會保護手環附近不會被叮咬，防蚊成效甚微。捕蚊燈能夠殺死蚊子的數量很小，而且會殺死很多益蟲，不建議使用。吸引蚊子的是人類的體味和溫度，而不是燈光。其他驅蚊精油和蠟燭也都是成效甚微的產品。

相比這些，修繕窗紗保證其沒有缺口以及在戶外穿著寬鬆的長袖長褲，才能更有效防蚊。

對於市面上形形色色的驅蚊產品，民眾可以查看其配料表是否還有這四種物種。這四種物質是美國環保局（EPA）以及聯邦疾病防治中心(CDC)認證的安全、有效成分。第一種是檸檬尤加利精油（Oil of Lemon Eucalyptus）。這是一種天然草本驅蚊物質，也被稱為Para-menthane-diol（PMD），三歲以上人士可以使用，平均可以保護免受蚊蟲叮咬六小時；第二種是「敵避」(DEET)，是一種常見的驅蟲物質，兩個月以上人士可使用，依據成分含量其作用持久時間不同，100%的劑量可保護10個小時。

第三種物種為派卡瑞丁(picaridin)，也被稱為KBR3023，兩個月以上人士可以使用，20%劑量可以持續10個小時；最後一種為IR3535，也被稱為Ethyl Butylacetylaminopropionate（EBAAP），六個月以上人士可以使用，25%劑量可作用八小時。

最後，法奈德提醒民眾，在購買驅蚊產品時，可以對照成分列表，看是否有以上四種物質之一。小劑量表示其作用的時間較短，而非藥效較小。如果出門時間短，可以選擇小劑量的驅蚊產品，如果去健行、露營等較長時間的戶外運動，則可以選擇較高劑量、作用時間較長的產品。

四種有效驅蚊物質
四種有效驅蚊物質

聯邦疾病防治中心 加州 聖蓋博

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