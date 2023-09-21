世報9月30日自耕健康講座 達人教園藝種植

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世界日報及聯合健康保險（United Healthcare）共同舉辦的「自耕健康講座」將於9月30日和10月1日舉行，兩天的免費教育講座為銀髮族量身訂製；主講人之一的園藝達人李立元將分享關於植物種植的關鍵要素以及天然蜂蜜相關的保健知識，現場還有聯邦醫療保險 （Medicare 紅藍卡 ）資訊，更有免費好禮放送。

擁有豐富經驗的園藝達人李立元表示，想要植物種植成功，必須精準掌握三個條件：光線、水和土壤，而這其中大有講究，需要根據不同的植物個性去區分，例如有的植物需要強光，但一些植物不喜光照，需要有樹蔭或是透明蓋子保護；植物根部是否需要水分滋養，季節上也會有差別，通常春夏相比於秋冬來說要多澆水；仙人掌不能種在黏土，需要種植在沙地等。此外，對於植物種植來說，肥料也是必不可缺的關鍵因素之一，李立元將用實例講解多種植物的種植方法，即使是種植新手，也能輕鬆成功。

除了園藝種植之外，李立元還是一位資深的養蜂人，他從15歲就開始養蜜蜂，至今已有55年的養蜂經驗，目前在聖地牙哥深山中擁有一大片養蜂場。他指出，蜜蜂對於果樹收成有著重要的影響，如果蜜蜂數量減少，對於傳播花粉、蔬果收成都會有很大影響，而在前幾年，美國的蜜蜂因為感染了歐洲幼蟲病而急劇減少。他分享說，天然蜂蜜會產生一種酵素，能夠保護腸胃，殺死腸道細菌，他的父親吃蜂蜜一生無病無痛，到102歲還能夠騎腳踏車。在講座中，他也將和民眾分享天然蜂蜜知識，以及食用的方法和注意事項。