我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

世報9月30日自耕健康講座 達人教園藝種植

記者朱敏梓／洛杉磯報導
報名參加蒙特利公園市場次二維碼。
報名參加蒙特利公園市場次二維碼。

世界日報及聯合健康保險（United Healthcare）共同舉辦的「自耕健康講座」將於9月30日和10月1日舉行，兩天的免費教育講座為銀髮族量身訂製；主講人之一的園藝達人李立元將分享關於植物種植的關鍵要素以及天然蜂蜜相關的保健知識，現場還有聯邦醫療保險（Medicare 紅藍卡）資訊，更有免費好禮放送。

擁有豐富經驗的園藝達人李立元表示，想要植物種植成功，必須精準掌握三個條件：光線、水和土壤，而這其中大有講究，需要根據不同的植物個性去區分，例如有的植物需要強光，但一些植物不喜光照，需要有樹蔭或是透明蓋子保護；植物根部是否需要水分滋養，季節上也會有差別，通常春夏相比於秋冬來說要多澆水；仙人掌不能種在黏土，需要種植在沙地等。此外，對於植物種植來說，肥料也是必不可缺的關鍵因素之一，李立元將用實例講解多種植物的種植方法，即使是種植新手，也能輕鬆成功。

除了園藝種植之外，李立元還是一位資深的養蜂人，他從15歲就開始養蜜蜂，至今已有55年的養蜂經驗，目前在聖地牙哥深山中擁有一大片養蜂場。他指出，蜜蜂對於果樹收成有著重要的影響，如果蜜蜂數量減少，對於傳播花粉、蔬果收成都會有很大影響，而在前幾年，美國的蜜蜂因為感染了歐洲幼蟲病而急劇減少。他分享說，天然蜂蜜會產生一種酵素，能夠保護腸胃，殺死腸道細菌，他的父親吃蜂蜜一生無病無痛，到102歲還能夠騎腳踏車。在講座中，他也將和民眾分享天然蜂蜜知識，以及食用的方法和注意事項。

這項活動共舉辦兩天，時間是9月30日（周六）上午在蒙特利公園市舉行；10月1日（周日）上午在為工業市四季廣場舉行，兩天講座內容相同，民眾可擇一參加。每天都有三場針對銀髮族的講座，每位參加者皆可獲得一包蔬菜種子，還可以參加蔬果樹苗抽獎活動，兩天共有46個好禮放送。講座還有點心咖啡招待，免費停車。即日起接受報名，方法是掃描自己想參加場次的二維碼（見圖），或去電聯合健保電話1-888-891-2390，告知本人要參加的場次。

報名參加工業市四季廣場的二維碼。
報名參加工業市四季廣場的二維碼。

聯邦醫療保險 蒙特利公園市 紅藍卡

上一則

南加僑界代表赴舊金山出席侯友宜僑宴

下一則

9／23沉浸式中秋園遊會 穿漢服賞明月

延伸閱讀

中心健保提醒：把握10/15-12/7紅藍卡轉換時間

中心健保提醒：把握10/15-12/7紅藍卡轉換時間
不止添加甜味 蜂蜜還有這6大好處

不止添加甜味 蜂蜜還有這6大好處
「嗨中秋」贊助客戶介紹╱中心健保 提供紅藍卡諮詢和精美好禮

「嗨中秋」贊助客戶介紹╱中心健保 提供紅藍卡諮詢和精美好禮
嘿中秋／中心健保 世報園遊會設諮詢攤位

嘿中秋／中心健保 世報園遊會設諮詢攤位
加拿大貨車翻箱 500萬隻蜜蜂滿天飛

加拿大貨車翻箱 500萬隻蜜蜂滿天飛
台灣蔬果秋收嘉年華會 9日登場

台灣蔬果秋收嘉年華會 9日登場

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

2023-09-15 18:23
一對夫婦在橙縣兩家Target商店瘋狂盜竊嬰兒奶粉。（Irvine Police）

雌雄大盜用孩子做掩護 盜竊價值1萬7000元商品

2023-09-13 14:08
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解