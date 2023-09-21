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26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

輔大校友會慶中秋 唐冠軍當選新會長

洛杉磯訊
南加州輔仁大學校友會新一屆理監事會選舉產生。(南加輔大校友會)
南加州輔仁大學校友會新一屆理監事會選舉產生。(南加輔大校友會)

南加州輔仁大學校友會9月17日舉行會長換屆選舉，在監事長陳玲華主持下，理事會投票選出下屆會長唐冠軍、副會長吳曉通，任期由2024年1月1日至12月31日止，以及介紹了五位新進理事，歡迎年輕校友帶來新想法及驅動力。本屆會長李建德報告2023年以來舉辦的各項活動，會後舉行了2023慶中秋校友聯歡會。

2024年候任會長唐冠軍表示，希望廣納各位理事及校友的建議，舉辦推陳出新的活動，持續凝聚南加600多位輔仁校友的向心力。唐冠軍畢業於輔大經濟系，也是南加州著名的地產及投資理財專家，發表過多本相關領域著作。

會後中秋聯歡，來自20個系所的約50位校友參加。這也是南加輔大校友會在疫情後首辦實體活動，許多校友久別重逢，現場氣氛熱鬧溫馨。活動由劉煥君及郭文斌主持，會長李建德、 監事長陳玲華、活動召集人徐菡美、總幹事劉文賢等致歡迎詞，聯歡會安排了中秋猜謎、卡拉OK歡唱及麻將比賽，由輔仁女婿經營的餐飲店提供了大腸麵線、台式割包、白菜滷等台灣美食和月餅，輔大校友美食專家林慧懿熬煮的牛肉麵，讓校友們藉由美食解鄉愁。 

洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長夫婦出席，並讚揚南加輔大校友的服務和聯誼十分活躍，在多個社區場合扮演重要的領導角色。看到數十位校友齊聚一堂，深切感受到南加輔大人的團結力量。

出席中秋聯歡的僑界嘉賓還包括，洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、世界越棉寮華人團體聯合總會梁永泰諮詢主委、中華民國僑務委員于仁豪、南加州中國大專院校聯合校友會辛志超會長及黃美月理事長、偉博文化董事長張靖宇、洛杉磯世界日報社長于趾琴、鑽石吧市前市長張文彬、鄭美蓮夫婦、世華總會徐洸玲副執行長、羅省婦女新運會趙善儀主席、世華南加分會鄭怡薇會長、2024年南加州中國大專院校聯合校友會吳典龍候任會長，以及2024年世華南加分會游蕙綾候任會長校友等。

南加州輔仁大學校友會2023慶中秋聯歡會。(南加輔大校友會)
南加州輔仁大學校友會2023慶中秋聯歡會。(南加輔大校友會)

南加 加州 洛杉磯

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