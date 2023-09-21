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聖谷「生命接力」 助南加華人抗癌

記者楊青／洛杉磯報導
左至右：活動主持人林慧懿、華人抗癌協會共同主席黃妙蓉、顧思佳、主席凌生輝、共同主席李慶雯。（記者楊青/攝影）
左至右：活動主持人林慧懿、華人抗癌協會共同主席黃妙蓉、顧思佳、主席凌生輝、共同主席李慶雯。（記者楊青/攝影）

來自聖蓋博谷的社區領袖、癌患幫助志願者、學生、癌症倖存者及其家人和朋友300多人16日齊聚亞凱迪亞社區中心，以四個小時的見證、演講、蛋糕慶生、海報展覽和表演等多種別開生面的方式，支持美國癌症協會南加州華人生命接力活動。

走過13年歷史的「生命接力」，今年迎來規模最大的一次。美國癌症協會南加州分會共同主席李慶雯表示，以生命接力的方式推動防癌抗癌，旨在提高南加州華人社區和聖蓋博谷居民的癌症意識，同時為美國癌症協會的免費當地項目和服務籌集急需的資金。十多年來，參加活動的人數超過數千，並為美國癌症協會癌症研究和當地癌症患者及其家人提供服務籌集了數萬元支持善款。亞凱迪亞市長鄭博仁參加當天活動並向華人抗癌協會頒獎。

李慶雯表示，抗癌生命接力當年從天普市開始，後來轉入蒙特利公園市巴恩斯公園，今年再到亞凱迪社區中心，人數一直在增加，參與非常踴躍。她表示，癌症無情，周邊不少華人患上癌症，但受傳統文化影響，很多人不願意公開，也不願意分享。所以希望通過大家的聲音來相互支持，相互幫助，包括交通幫助和信息支持，希望幫助本地的癌症患者得到最適當的治療。

美國癌症協會南加州分會主席凌生輝感謝大家的支持和參與，並特別感謝三位共同主席常年脚踏實地的工作。她表示，美國癌症協會在南加州有很多活動，包括行之有年的癌友會活動，現在每個月還有網上邀請醫生和癌友的互動和教育，其他人也鼓勵參加；同時推動青年防癌健康大使活動，鼓勵年輕人參與防癌抗癌的社會宣導，還有每年的亞裔癌症健康教育研討會。她表示，胃癌是華人常見的癌症之一，但目前尚未有正式的篩檢指南，所以華人抗癌協會正積極推東，希望為華人癌症患者和他們的家人爭取最大的支持和幫助。

林肯酒店負責人Dede江現場分享了自己的抗癌心歷路程。他來美50年，飲食正常，經常鍛鍊，不菸不酒，家人也沒有遺傳史，自認為身體很健康。但十多年前在三個月內相繼診斷出攝護腺癌和淋巴癌，稍後又發現了不痛不癢的肌肉瘤。他至今還記得治療過程中服用了被稱為「原子彈」的藥，因為有輻射，自己被關在一個小房間中一星期。治療期間，先後出入希望之城癌症醫院超過150次，直到現在每年還要去檢查。

他樂觀地表示，自己不幸患上三種癌，但萬幸發現得早。Dede江說，明知躲不掉，就勇敢面對，心態上盡量以工作和鍛鍊分散注意力，治療上高度配合醫生，十年後自己仍然好好地活著。

來自聖蓋博谷的社區領袖、癌患幫助志願者、學生、癌症幸存者及其家人和朋友支持美國癌...
來自聖蓋博谷的社區領袖、癌患幫助志願者、學生、癌症幸存者及其家人和朋友支持美國癌症協會南加州華人生命接力活動。（記者楊青/攝影）
為癌症倖存者切蛋糕慶祝新生。（記者楊青/攝影）
為癌症倖存者切蛋糕慶祝新生。（記者楊青/攝影）
華人學子參加當天的生命接力活動。（記者楊青/攝影）
華人學子參加當天的生命接力活動。（記者楊青/攝影）
華人抗癌協會表演節目。（記者楊青/攝影）
華人抗癌協會表演節目。（記者楊青/攝影）
來自聖蓋博谷的社區領袖、癌患幫助志願者、學生、癌症幸存者及其家人和朋友300多人...
來自聖蓋博谷的社區領袖、癌患幫助志願者、學生、癌症幸存者及其家人和朋友300多人16日齊聚亞凱迪亞社區中心，支持美國癌症協會南加州華人生命接力活動。（記者楊青/攝影）

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