惡少駕車撞人取樂 退休警騎車死於非命

拉斯維加斯大都會警局局長Nick Farese。（拉斯維加斯大都會警局）

近日，兩名少年因涉嫌故意開車撞死人後逃逸被捕。受害人為洛縣 貝爾市（Bell）已退休 的前警長，64歲的普斯特（Andreas「Andy」Probst）。他上個月在拉斯維加斯（Las Vagas）騎自行車時被撞死。

拉斯維加斯大都會 警局19日召開新聞發佈會，介紹了這起令人震驚的案件。這起事件發生在8月14日，位於拉斯維加斯Tenaya Way和Centennial Parkway的居民區。警察認為造成這起事件的兩名未成年人是蓄意為之。

當天早上6時，警員在現場發現一名64歲的騎車人普斯特倒地，身受致命傷。他被送往醫院後不治身亡。

8月29日，一段網路視頻引起了拉斯維加斯大都會警局的注意。視頻為車內副駕未成年乘客拍攝，紀錄了當時蓄意撞人的過程。根據警局發布的信息，視頻中記錄了兩名青少年駕駛一輛小轎車，發現了當時正在路邊騎自行車的普斯特。接著司機故意開至普斯特身後，撞向了他。接著兩名未成年嘻笑著逃離現場。

視頻中，一名青少年開車靠近當時正在自行車道上騎車的普斯特，說，「你準備好了嗎？」另外一名青少年回應「是的，是的，是的。」在撞完普斯特後，一人說，他被「撞翻了。」另一人說，「我們得趕緊離開這。」

經過警方調查，兩名涉事男性青少年分別於8月31日和9月19日被捕。拉斯維加斯大都會警局局長Nick Farese在新聞發佈會上表示，「這種懦夫的行為讓從警22年的我都感到震驚。兩名未成年嘻笑地開車撞死一個無辜的人後逃逸，留他在路上等死。」