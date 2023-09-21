侯友宜赴矽谷高科技論壇 百億科技業、企業主出席
國民黨總統參選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。據悉，這場閉門會議有多位「深藏不露」的科技金童，整場論壇出席人士總資產加起來超過百億美元。
「矽谷高科技論壇」在佛斯特城Crowne Plaza舉行。飯店經營者、高齡百歲的蔡實鼎坐著輪椅、戴著氧氣罩，也親自迎接侯友宜，就為了表達支持與歡迎。在場知情人士表示，蔡實鼎早年在舊金山灣區僑界非常有名，也時常參與社區活動，近年來年歲已高，很少公開出行，上次公開迎接訪矽谷灣區的人士，應是2014年馬英九前總統過境舊金山時。此次高規格迎接侯友宜，也是想強烈表達支持國民黨的精神。
侯友宜在「矽谷高科技論壇」上一開場就以全程中文表達到訪之意，並由佛利蒙市議員邵陽擔任翻譯。侯友宜致詞表示，矽谷創造了許多厲害的科技大公司，包含Google、Meta等，台灣科技業也與矽谷有著密不可分的關係，矽谷這一站相當重要。
科技論壇開始前，全國冰球聯盟暨聖荷西沙魚隊母公司Sharks Sports & Entertainment（SSE）總裁比奇（Jonathan Beche）贈送背後有寫「HOU 23」字的球衣給侯友宜。侯友宜原本不知沙魚隊為何，經過在場人士提示後，立刻比讚，並開心合影。知情人士表示，23有著2023年的意思，也是沙魚隊當家最紅的球員號碼，因此有著旗開得勝的意思。
「矽谷高科技論壇」除了有六位科技業講者外，加州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、史丹福胡佛研究院研究員郭岱君也到場。郭岱君的女兒則是擁有全球區塊鏈頂尖技術的Mysten Labs 產品經理萬佳昀（Bauer Wann）。萬佳昀也在論壇中發表演說。
舊金山是侯友宜訪美之行的最後一站。50多名當地僑學界人士、北加州侯友宜後援會以及國民黨德州支部代表等在舊金山國際機場迎接。南加也有不少僑團及支持者北上參加該會。
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