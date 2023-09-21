鄭博仁卸任亞凱迪亞市長 社區肯定政績

鄭博仁表示，卸任市長不是工作的結束，而是另一個開始。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）9月19日（周二）舉行市議會重組儀式，華裔市長鄭博仁（Paul P. Cheng）卸任，副市長April A. Verlato接任市長，高卿（Michael Cao）擔任副市長。

鄭博仁卸任市長，April A. Verlato接任市長，高卿任副市長。（記者邵敏／攝影）

鄭博仁現任聯邦出庭審判律師，擁有多元化背景及多年專業法律領域經驗。在擔任亞市市長期間，他致力於保護亞市的核心價值觀，確保城市持續成長和繁榮；他著重加強社區內部凝聚力，鼓勵市民積極參與社區活動，建立友善和諧的鄰里關係。 鄭博仁積極親民的施政理念，獲得廣大社區民眾的認可支持，卸任市長後，他將繼續擔任亞市的市議員。

鄭博仁市長卸任儀式，多人參加，場面熱鬧。（記者邵敏／攝影）

鄭博仁當天發表感言時表示，卸任市長一職，不是工作的結束，而是另一個開始，他祝賀新任市長、副市長，相信他們同樣會為建設更美好的城市做出努力。市議會當天，各機構組織代表、民選官員發言，充分肯定鄭博仁的政績，對他的付出表示感謝。

加州眾議員方樹強(右)表示，鄭博仁(左)對市政工作充滿熱情，積極聽取民意。（記者邵敏／攝影）

加州 眾議員方樹強（Mike Fong）表示，鄭博仁對市政工作充滿熱情，積極聽取民意，在許多方面都有卓越政績，他為亞市做出的努力有目共睹，期待今後更多合作。國會議員趙美心（Judy Chu）代表李青蔚（Gigi Lee）發表演講，她表示鄭博仁用法律領域的專業知識、經驗為城市做出諸多貢獻，使用微信等社群媒體 平台，讓華人了解法律知識、及其他重要資訊。

國會議員趙美心代表李青蔚表示，鄭博仁運用法律知識為城市做出貢獻。（記者邵敏／攝影）

當天的卸任儀式，眾多機構組織代表上台，他們指出，鄭博仁擁有親民的領導風格和豐富的法律專業知識，致力於維護亞市，讓百姓安居樂業，城市穩定繁榮，努力讓亞市成為擁有穩健財政基礎、 多元化包容的南加州宜居城市之一。

鄭博仁在疫情期間高票當選，執政以來不斷帶領市政府團隊聆聽民意，建立透明、公開的政策制定過程，同時推動多方合作，展現其卓越的領導能力和深入的政策洞察力；他一直將溝通協作視為不可或缺的要素，倡導市民參與市政工作，透過公開論壇、聆聽會議以及在社群媒體上的互動，確保政策制定過程更具民主性。這種開放的態度不僅加強了市府、市民之間的信任，也促進城市各界力量的團結。