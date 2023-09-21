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9／23沉浸式中秋園遊會 穿漢服賞明月

記者張宏／洛杉磯報導
賞明月、穿漢服、品美食、贏獎品和逛集市，沉浸式漢服Autumn art fair（月夕遊園會）23日將在洛杉磯市區舉辦。（主辦方提供）
賞明月、穿漢服、品美食、贏獎品和逛集市，沉浸式漢服Autumn art fair（月夕遊園會）23日將在洛杉磯市區舉辦。（主辦方提供）

賞明月、穿漢服、品美食、贏獎品和逛集市，沉浸式漢服Autumn art fair（月夕遊園會）23日將在洛杉磯市區舉辦。屆時不僅能試穿漢服沉浸式體驗古人過中秋的感受，且現場還有各種傳統佳節小吃品嘗和手工藝人作品展示，讓海外華人不思鄉。

資深漢服愛好者栗子表示，她一直想舉辦這樣的活動，如今終於如願以償。這次活動獲得南加漢服協會和北京聯合會等團體的大力支持，也是首次在南加舉辦這種沉浸式的中秋園遊會。屆時Lizi Studio及南加漢服社在活動當天會提供漢服試穿體驗，且準備多個古風造景供大家拍照留念，讓大家即使在異國他鄉也能感受中華文化的魅力。

現場會設置許願符等。（主辦方提供）
現場會設置許願符等。（主辦方提供）

活動現場會有各式傳統精美小吃和甜品攤位，比如月餅，紅糖冰粉及茶果子等及奶茶果茶等快樂水。本次活動限定推出月夕特調桂花雞尾酒。現場遊戲區域，大家可盡情體驗傳統遊戲，包括投壺，套圈，燈謎等等小遊戲，玩遊戲贏獎品。主辦方還聯合當地的藝術家與手工藝人來市集展示並售賣他們的藝術作品，喜愛手工藝的民眾還可現場學習參與宮燈製作雅集。

活動時間是9月23日下午3時30分到9時30分，地點是2130 Violet St.　Los Angeles,CA 90021，詳情請見活動海報。

南加 北京 洛杉磯

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