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國際領袖基金會年會 盛大舉行

記者楊青／阿罕布拉報導
國際領袖基金會創始人董繼玲（中）和洛杉磯分會的理事們合影。（記者楊青／攝影）
國際領袖基金會創始人董繼玲（中）和洛杉磯分會的理事們合影。（記者楊青／攝影）

國際領袖基金會洛杉磯分會日前舉辦第12屆年會，來自南加州各地華裔高中學子和社區代表共襄盛舉。國際領袖基金會創始人董繼玲，鼓勵華裔青年學子勇敢面對社會挑戰；華裔青年企業家分享創業經驗，鼓勵青年走出自己的舒適圈，挖掘自己無限可能的潛力。

國際領袖基金會2023年理事證書頒發儀式16日在阿罕布拉舉辦。（記者楊青／攝影）
國際領袖基金會2023年理事證書頒發儀式16日在阿罕布拉舉辦。（記者楊青／攝影）

當天年會現場熱鬧紛呈。從華府專程來洛杉磯赴會的國際領袖基金會創始人、全美亞裔總商會總裁董繼玲表示，國際領袖營最初是為大學生量身訂製，培養和發掘他們的領導才能，但經過很多年發展，近年高中學生的領袖營愈辦愈好，尤其是洛杉磯的經驗，已開始向全國推展。

她表示，華裔大學生的領袖營培訓也繼續推進，每年都有不少華裔大學生被推薦到華府培訓，孩子們可以直接與聯邦官員對談，建立關係，包括白宮亞太裔事務委員會、國務院、商業部、教育部、財務部等，每年都有不少優秀的華人大學生前往實習。

董繼玲表示對華裔學生抱持很高期望。她說，一些非常優秀的華人學生進入常春藤頂級大學，非常努力，但他們需要更多衝出天花板的勇氣，為亞裔爭取更多公平和更多發展機會。

國際領袖基金會洛杉磯分會共同主席蔡慶雲、洪逸青表示，國際領袖基金會洛杉磯分會致力於青年學生領袖才能的培養，除配合總會每年暑假推薦與選拔大學生到聯邦政府機構實習外，也在每年年會當天，為本地的高中生開設領袖才能的培訓課程。今年的培訓課程，有70餘名本地的高中生參與。

左至右：參加國際領袖基金會洛杉磯分會年會的華人企業家汝旭安、汝勝、國際領袖基金會...
左至右：參加國際領袖基金會洛杉磯分會年會的華人企業家汝旭安、汝勝、國際領袖基金會創始人董繼玲、洛杉磯高等法院法官劉馨儀。（記者楊青／攝影）

ILF洛杉磯分會年會的重頭戲，是邀請大洛杉磯地區政商界、影視娛樂界、 體育界等各行各業的名人擔任主講人，分享他們奮鬥與成功的故事。今年的主講人、被Fast Company評為商業界最具創造力人士之一的華裔青年企業家汝勝（Nathaniel Ru），在巴沙迪那長大，畢業於喬治城大學，是美國沙拉快餐連鎖餐廳Sweetgreen的聯合創始人兼首席品牌官。

汝勝當天分享創業經驗時表示，他和兩位大學同學Nicolas Jammet和Jonathan Neman，於大學畢業三個月後，就在華盛頓特區喬治城開設了第一家分店，至今已發展到全美有210家分店，並已在紐約證券交易所上市。

汝勝表示，計畫創業時，自己還在大學上學，沒有經驗，沒有錢，但有兩個志同道合的朋友，都來自移民家庭，大家的一致目標就是要創業。畢業後三人開始付諸行動，目前企業以洛杉磯為基地，輻射到全國17個城市，員工6000人。

他說，大家都認為傳統的快餐都不健康，他們要做的就是健康的快餐，提供大家方便的同時，提供新鮮和健康飲食。

洛杉磯 華裔 亞裔

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