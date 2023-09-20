游蕙綾 當選南加世華工商婦協會長

游蕙绫（左二）接下新會長，與2023年度會長鄭怡薇（右二）、2022年度會長斐映棋（右一），以及世華總會副總會長陳玲華（左一）合影。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州 分會近日在會長鄭怡薇主持下，於洛僑文教中心召開年度會員大會及2024-25年度理事選舉，選出八位新理事，還有九位理事留任，游蕙綾當選下任會長。

鄭怡薇會長分享了過去一年來舉辦的超過10場公益活動，除了助會員擴展知識、建立姊妹情誼，以及參與社區和公益事業，同時也感謝理事會成員的慷慨捐款，善款用於護理床捐贈、賑災工作以及各種慈善活動。

2024-2025年度八位新理事與新任會長游蕙綾合影，象徵著新領導團隊將共同承擔責任，為未來的工作一同努力。（記者張庭瑜／攝影）

協會選出2024-2025年度八位新理事，分別是張淑卿、陳佳佳、陳怡君、邱玲兒、陳家全、王韶嘉、溫敏君、閻宜文。此外，九位現任理事包括謝雨澐、邱睿媚、林昆蓉、湯淑惠、楊士慧、巫秀珍、莊凰、李敏華及游蕙綾。

游蕙綾表示，該會從1991成立至今，期間有很多優秀的姐妹加入。由於疫情 的關係，許多人無法參加活動，因此她希望在未來的一年中，新會員能夠有更多的機會與資深會員互動，經驗傳承，實現內部的相互學習。

此外，游蕙綾也鼓勵年輕姐妹們，包括中年和新生代的成員，積極參與分會，並希望能夠吸引更多優秀的年輕女性加入。她認為這些年輕成員可以帶來新的創意，特別是在與AI共存的時代，這些新的思維和想法可以與資深前輩們分享，互相學習，實現共贏的目標。游蕙綾也強調，這種互相幫助和傳承的文化，將有助於為分會帶來新的資源和新的理念，使分會在未來繼續茁壯發展。

南加世華成員一同擺出活潑的姿勢，展現了歡樂與團結。（記者張庭瑜／攝影）

世華總會副總會長陳玲華則表示，感謝會員姊妹的支持和共同努力，使得分會在過去一年取得茁壯成長，成為一個充滿愛心、團結有活力的組織。她強調過去的一年充滿挑戰和機會，疫情期間，分會堅韌前行，參與社區服務，成功舉辦多場活動，為南加 州社區做出貢獻，展現了華人工商婦女的力量。

新一屆17位理事將共同承擔2024年度的責任，任期將從2024年1月1日至12月31日。她們將攜手合作，推動南加州分會的穩健發展和會務繁榮，為新一年的工作注入活力。