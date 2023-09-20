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密爾布瑞La Quinta Inn酒店原址改為無家可歸者住所的計畫，有了新進展；儘管社區負面聲音不斷，華裔居民強烈反對，密市市長甚至挺身參與示威表達抗議，聖馬刁縣議會最後還是以四比一的票數通過購買改建方案，令許多華裔民眾倍感失望。

密爾布瑞是舊金山機場所在地，位處金山和矽谷之間，交通便捷，氣候宜人，有優質學區和小鎮生活的輕鬆便利。一直以來都是灣區華人 首選定居地之一。最新人口普查顯示，全市2萬3000人中，亞裔佔一半，其中又以華人居多。這也是為什麼此次抗議活動中，華人最大聲。

La Quinta Inn改建，是聖縣落實州府「房匙計畫」（Homekey）項目。所謂房匙計畫，是由州長在疫情 大流行之初推出、州府統一撥款（其中主要是聯邦新冠疫情緊急救助金和經濟刺激金），協助各縣市購買改建一些經營狀況不佳的旅館、酒店或公寓，為無家可歸者和瀕臨失去家園的人士和家庭，提供可負擔住所。

房匙計畫由最初的門匙計畫（Roomkey）而來，門匙計畫是暫時性安置，以避疫情，居住者最後必須要遷出。房匙計畫則是長期性的，只要符合標準，就可以永久居住下去。事實上，這是值得肯定的創意做法，利用聯邦資金，紓解加州各地存在的遊民 難題，但創意作法仍遭反對，問題出在各縣市政府應怎麼執行落實。

此次聖縣購買改建La Quinta Inn計畫，居民提出十多項反對理由，最主要有三點：

其一，決策不透明。La Quinta Inn位在密市中心，縣議會要購買改建，竟沒有事前和市府溝通，市長本人是通過新聞報導才了解到真相。當然，就更不要說聽取社區居民的意見了。霸王硬上弓，有違政府運行和政策操作的民主常規。

其二，價格不合理。依目前市價，La Quinta Inn最高估約2800萬元，但聖縣卻出價3300萬元。雖說，計畫主要由州府撥款，但最後仍是納稅人買單；而且人們要問，各級政府預算嚴重拮据，任何交易都該精打細算，縣府為何如此慷慨，為La Quinta Inn東主送上大禮？

其三，最重要的，居民擔心在市中心建遊民居所，擾亂小鎮安寧，拉低生活品質，恐讓密爾布瑞變成下一個舊金山。酒店40多位員工將失業，密市市容與遊旅觀光受衝擊，市府失去稅收服務將受影響。尤其是，密市全市只有20名遊民，而酒店改建後將安置百人，這意味著遊民可能倍增，居民擔心街上會出現更多癮君子和毒品。說密市變成金山，絕非聳人聽聞。

密爾布瑞居民有義務幫助有需要的人，但他們也有責任監督政府，有權利維護自己的生活方式和生活品質。反對La Quinta Inn改建的抗爭，恐怕暫時不會停止。