全國選民登記日 鼓勵亞裔登記投票

全國選民登記日，趙美心鼓勵亞裔登記投票。（本報檔案照）

今日9月19日是全國選民登記 日（National Voter Registration Day），也是一個無黨派公民節日，自2012年首辦活動以來，迄今已有超過500萬人在該節日登記投票 。 美國國會亞太裔黨團（CAPAC）肯定全國選民登記日，鼓勵所有符合資格的美國人，尤其是亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI ) 社區積極登記投票。

CAPAC主席、國會議員趙美心（Judy Chu）表示，「今天，我們讓人們認識到美國民主的一個重要組成部分─投票權。 登記和參加國家的選舉是履行公民義務的重要方式，我很高興看到AANHPI社區成為我們國家成長人數最快的選民。 然而，少數族裔社區在進入投票箱方面仍然面臨重大障礙，我們必須繼續確保所有美國人能夠繼續便捷、安全地參與我們國家的民主投票。 我和CAPAC成員一起為所有美國人慶祝這一天，以確保他們登記投票並確保我們的民主制度能夠聽到他們的聲音」。

CAPAC黨鞭、眾議員劉雲平（Ted Lieu）說，「投票是健康和充滿活力的民主的重要組成部分。 全國選民登記日為我們提供了一個絕佳的機會，讓我們強調確保所有年齡、身分和背景的美國人，在建立和反映他們的目標並滿足他們的需求的政府中發揮重要的作用。 為了真正建立一個民有、民治、民享的政府，所有符合資格的選民都必須有機會投票。 今天和每一天，我都與國會同事們站在一起，保護投票權，確保每個選民的聲音都能被聽到。」

CAPAC是一個由亞太裔背景的國會議員組成的黨團，他們對倡導和促進與亞太裔（AAPI ）社區相關的問題發揮積極作用。據美國人口普查 局的數據，四分之一的美國人沒有登記投票或不知道是否要登記投票。因此，全國 3500 多個組織參與這個節日活動，幫助超過25萬人登記或更新選民登記。