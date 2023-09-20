華商經貿聯誼會 分享中醫養生妙招

聆聽講座的民眾不僅現場積極參與實際操作，還用心記錄筆記，期望能夠將所學應用於實際生活中。（邱啟宜提供）

洛杉磯 華商經貿聯誼會日前在洛杉磯華僑文教服務中心會議室舉辦「中醫養生保健講座」。此次講座由中醫師井璟、呂桂宏、黃照燕以及韓肖佳主講，當日更分享了許多中醫養生醫療保健妙招，讓參加民眾受益多。

在講座中，井璟詳細解說人體穴位，並安排兩位助理協助與會鄉親找到正確穴位。他還送出按摩滾輪和自製養生包，讓參與者可以在日常生活中進行保健按摩。呂桂宏醫師則以診所病患的例子講解了健康血液循環的重要性，並教導長者和照顧者在面對自身或他人昏倒、暈眩、呼吸困難等緊急情況時的最佳應對方式。活動的熱情參與和積極反饋鼓舞了主辦方，他們承諾將繼續舉辦高品質的中醫講座，包括中醫養生課、穴位課、推拿課、藥包茶飲、養生藥膳等，期望社區民眾一起參與保健養生活動。

華商經貿會長邱啟宜表示，上月的咖啡 冲飲講座也得到僑社的熱烈回響。因此，他再次邀請中醫師來洛僑中心舉辦講座，以講解身體各種穴位的功效，並教授老年人如何應對跌倒、昏眩等緊急情況。講座現場座無虛席，社區僑民和參與者都非常投入，中醫師和助手們也現場示範教學。

洛僑中心主任陳敏永和副主任鄭心茹也受邀參加，陳敏永除了肯定該聯誼會長期以來對僑社的服務，以及舉辦生活講座以回饋鄉親。在活動前，陳敏永也頒發賀狀和感謝狀予新任會長邱啟宜和滿任會長莊玲妃，並由李奇威前會長代領。