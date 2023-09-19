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「嗨中秋」嘉年華 Yaamava賭場鼎力支持 818元禮卡大方送

記者朱敏梓／天普市報導
Yaamava賭場特別放送價值818元的豪華大禮。（本報記者╱攝影）
Yaamava賭場特別放送價值818元的豪華大禮。（本報記者╱攝影）

作為「嗨中秋」嘉年華中秋活動最大贊助商之一，Yaamava'Resort & Casino at San Manuel賭場在9月16日活動開幕式中，加碼放送價值818元的禮物，為在場觀眾們帶來特別驚喜。

洛杉磯世界日報社長于趾琴為Yaamava賭場頒發感謝狀，右為賭場代表Patric...
洛杉磯世界日報社長于趾琴為Yaamava賭場頒發感謝狀，右為賭場代表Patricia Deapen。（本報記者╱攝影）

活動首日Yaamava'Resort & Casino的代表來到現場，共同慶祝這一傳統節日盛宴。房地產營銷主管（Property Marketing Manager）Patricia Deapen表示，很高興能參與此次活動，同時也帶來一份超級大禮，讓幸運來賓到Yaamava'Resort & Casino體驗，不僅能享受美食、SPA放鬆身心，還有籌碼可玩，吃喝玩樂一應俱全。

這份特別好禮價值共818元，包括200元的食物和飲料禮品卡、150元的免費籌碼（Free Play）禮卡以及468元的SPA套餐。為感謝Yaamava對嗨中秋的鼎力支持，洛杉磯世界日報社長于趾琴為其頒發感謝狀。

Yaamava距離洛杉磯市中心僅65哩，從10號公路驅車向東即可輕鬆到達，為南加居民提供絕佳的度假好去處。加入免費的Club Serrano玩家俱樂部，可獲得獎勵積分，換取各種獎勵與優惠，如音樂會門票、免費享用該賭場著名的龍蝦海鮮自助餐，以及免費籌碼等。欲瞭解Yaamava'Resort & Casino的更多訊息，請訪問www.yaamava.com

洛杉磯 南加 房地產

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