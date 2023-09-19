中心健保提醒：把握10/15-12/7紅藍卡轉換時間

世報社長于趾琴為中心健保頒發感謝狀。（世報工作人員提供）

世報「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，16日、17日在天普市公園舉辦，中心健保 （Central Health ）專門設置攤位，為民眾提供各種信息諮詢，並提醒「每年的10月15日至12月7日是紅藍卡 轉換時間」。

露天影院區由中心健保贊助。（世報工作人員提供）

活動兩天，中心健保攤位專員現場解答紅藍卡相關問題，為民眾提供豐富資訊，攤位還送出精美小禮物。今年園遊會新推出的露天影院區，也是由中心健保贊助，「青春養成記（Turning Red）」、「壞壞萌雪怪（Abominable）」，兩部電影給人們帶來歡聲笑語。

中心健保是聯邦紅藍卡保險 計畫公司，提供許多針對華裔長者的便利措施，只要擁有紅藍卡，就可以加入中心健保且無需支付費用。中心健保代表Gary Chua提醒民眾，每年10月15日到12月7日是紅藍卡轉換的時間，如果有興趣更改保險計劃，或了解明年福利，要記得聯繫健保公司。

中心健保榮獲2022年長者選擇金牌獎（Senior Choice Gold Award 2022）， 也是全美400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一。