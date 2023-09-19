我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

中心健保提醒：把握10/15-12/7紅藍卡轉換時間

記者邵敏／天普市報導
世報社長于趾琴為中心健保頒發感謝狀。（世報工作人員提供）
世報社長于趾琴為中心健保頒發感謝狀。（世報工作人員提供）

世報「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，16日、17日在天普市公園舉辦，中心健保（Central Health ）專門設置攤位，為民眾提供各種信息諮詢，並提醒「每年的10月15日至12月7日是紅藍卡轉換時間」。

露天影院區由中心健保贊助。（世報工作人員提供）
露天影院區由中心健保贊助。（世報工作人員提供）

活動兩天，中心健保攤位專員現場解答紅藍卡相關問題，為民眾提供豐富資訊，攤位還送出精美小禮物。今年園遊會新推出的露天影院區，也是由中心健保贊助，「青春養成記（Turning Red）」、「壞壞萌雪怪（Abominable）」，兩部電影給人們帶來歡聲笑語。

中心健保是聯邦紅藍卡保險計畫公司，提供許多針對華裔長者的便利措施，只要擁有紅藍卡，就可以加入中心健保且無需支付費用。中心健保代表Gary Chua提醒民眾，每年10月15日到12月7日是紅藍卡轉換的時間，如果有興趣更改保險計劃，或了解明年福利，要記得聯繫健保公司。

中心健保榮獲2022年長者選擇金牌獎（Senior Choice Gold Award 2022）， 也是全美400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一。

健保 紅藍卡 保險

上一則

華人保險理財協會 新理事團隊上任

下一則

李秀芬、龔君怡任教中文35年 獲表揚

延伸閱讀

生活成本調整3.2% 2024社安金估平均月增57.3元

生活成本調整3.2% 2024社安金估平均月增57.3元
加州研擬開徵醫療健保稅

加州研擬開徵醫療健保稅
「嗨中秋」贊助客戶介紹╱中心健保 提供紅藍卡諮詢和精美好禮

「嗨中秋」贊助客戶介紹╱中心健保 提供紅藍卡諮詢和精美好禮
優越健保 愛心村VillageCareMax 法拉盛社區中心四週年誌慶

優越健保 愛心村VillageCareMax 法拉盛社區中心四週年誌慶
嘿中秋／中心健保 世報園遊會設諮詢攤位

嘿中秋／中心健保 世報園遊會設諮詢攤位
弱勢長者健保補助 衛福部長改口：最快後年上路

弱勢長者健保補助 衛福部長改口：最快後年上路

熱門新聞

梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
VIP按摩店網站的圖片，標語「紳士特別按摩服務」，配有性感女生照片。（VIP按摩店網站）

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

2023-09-11 21:23

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名