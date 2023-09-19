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加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

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加州中位數房價 15個月新高 獨立屋全州達到85.9萬元

記者朱敏梓／綜合報導
南加各縣8月房價中位數一覽。（記者朱敏梓/製表 數據來源：加州房地產經紀人協會）
南加各縣8月房價中位數一覽。（記者朱敏梓/製表 數據來源：加州房地產經紀人協會）

加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors, C.A.R.)」近日發布8月房市報告，加州房價中位數持續上漲，到達15個月來的最高點。市場上房屋持續短缺，是房價升溫的原因。

加州房價中位數創15個月新高，市場上房屋短缺。(Getty Images)
加州房價中位數創15個月新高，市場上房屋短缺。(Getty Images)

8月加州獨立屋銷售總量為25萬4740套，環比7月下降5.3%，同比去年8月下降19%。與7月相比，加州房價中位數上漲3.3%，比去年同期上漲3%。加州8月至今，房屋銷售量下降29.2%。

C.A.R.高級副總裁兼首席經濟學家萊文(Jordan Levine)表示，利率「重新加速」上升、房屋庫存日益緊張，是加州房屋銷售量降至七個月以來低點的原因。萊文研判，房屋銷量將在2023年最後一季有所改善。「未來幾個月，抵押貸款利率很可能會下降，將為房地產市場注入新活力」

C.A.R.月報還顯示，房屋在市場上停留的時間更多。 8月，房屋從掛牌上市到成交平均需要18天，同比2022年8月減少5天。

獨立屋的房價中位數方面，加州達到85萬9800元，洛杉磯約為88萬2000元。洛杉磯大都會地區的數字較低，為79萬2500元，橙縣為131萬元。

南加最便宜的縣是聖伯納汀諾縣（San Bernardino），房價中位數是49萬5000元。儘管如此，該價格仍較2022年 8月上漲超過4%。

聖地牙哥8月房價中位數已達到七位數，突破100萬元；環比7月上漲3%，比去年同期上漲超過14%。

8月房價中位數最昂貴的地區是聖馬刁（San Mateo）的縣195萬和聖他克拉拉縣（Santa Clara）185萬2500元，都位於北加矽谷所在的地區。

最近幾周，加州宣布一系列舉措，嘗試解決住房供應短缺問題。例如8月下旬，州長紐森 (Gavin Newsom) 和加州戰略成長委員會宣布計劃向「就業豐富（jobs-rich）」地區注入7億5700萬元，以創造更多可負擔住房及清潔能源公共交通。 5月25日，加州政府撥款2億3900萬元，在多個地區建造超過5000套綠色住宅（green-friendly homes）。

加州 房價 洛杉磯

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