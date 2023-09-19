「嗨中秋」嘉年華 H Mart 提供超市現金券、現場免費試吃

許多父母親領著孩子前來參加H Mart的「燈籠彩繪」。（記者陳俊材╱攝影）

亞洲超市品牌H Mart是此次「嗨中秋」活動的主要贊助商之一。在為期兩日的園遊會上，H Mart不僅為來賓準備豐盛的獎品及超市現金券，還在現場提供免費試吃活動，並設置趣味十足的「燈籠彩繪」項目，供大家參與和享受。

為慶祝中秋佳節並回饋社區，H Mart協力贊助此次活動，在R04、R05攤位上設置幸運大轉盤抽獎，以及在現場派發5元、10元超市折扣券，並提供H Mart人氣最旺的三種零食試吃。 H Mart豐富的禮品和抽獎吸引許多民眾匯聚在攤位前，他們迫不及待地想要把禮品和現金券帶回家，場面熙來攘往，熱鬧非凡。

此外，H Mart還特地為孩子們留出一個攤位，並提供免費的彩色燈籠，讓孩子們在造型多樣的燈籠上發揮創造力，用彩筆、顏料將想要繪製的圖案抹染在燈籠上。許多父母陪同孩子前來參加，在攤位門口大排場龍。

H Mart致力於保證食材新鮮，每天供應新鮮蔬果、優質肉品及生猛海鮮、美味熟食、麵包烘焙坊、生活用品等，給顧客提供一站式購物環境。為保證貨品的新鮮和高品質，由加州 物流直送，並對口當地農場直接配送。 H Mart用創新的經營理念與完善的全球採購網絡，為消費者提供來自亞洲最優質的商品。 H Mart智慧卡是為H Mart會員量身打造的會員卡，智慧卡會員可享受獨家折扣、會員專屬優惠、購物返現，顧客也可下載H Mart手機應用程式，在線註冊電子版會員卡，查詢積分輕鬆便捷，折扣活動一目了然。