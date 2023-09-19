洛城新語

洛杉磯 是無數旅遊愛好者的朝聖地，這裡有落日餘暉的海岸碼頭，象徵好萊塢影視產業的星光大道 ，充滿老一代華裔移民文化韻味的華埠。不過近幾年的治安每況愈下，加上流浪漢橫躺街頭，遊客來到這些地方，不但遊覽體驗大打折扣，有時甚至置身於險境。

近日，洛杉磯著名觀光地：好萊塢星光大道爆出好幾件荒唐事，9月10日一天就有三起。當天凌晨3時，一名44歲的白人男子在好萊塢大道上冥想，結果一名男子突然走進開槍。那名正在冥想的男子身中一槍，被送往醫院。當天早上還有一名男子被刺。同一日，一名男子在星光大道，將褲子脫下，面對幾輛停下的車子裸露下半身。

星光大道除了暴力事件，遊民 問題也很嚴重。這些遊民任意穿梭在遊客之間，有的甚至直接睡在星光大道上。此處附近的居民紛紛要求增加警力巡邏，減少星光大道上的犯罪問題。

除了星光大道，洛杉磯另一遊客打卡地-聖塔蒙尼卡海灘的治安狀況也不敢恭維。海岸附近的沙灘上，躺著熟睡的遊民，碼頭上還有自言自語，似乎精神有問題的人。大橋洞下充斥著人類糞便的味道。來這裡旅遊，最好選擇白天結伴行走，特別是單身女士。一家人若帶有小朋友來這裡，實在沒有安全感。

洛杉磯的這些網紅旅遊勝地，美景和文化還在，只是因為治安環境的下降，失去了原本美好的旅遊體驗。這些地方空氣中還充斥著大麻味，最重要的是讓遊客缺乏安全感，洛杉磯旅遊勝地如今變成如此，實在令人遺憾。

在治安不佳的社會中，遊客又特別容易成為犯罪分子的待宰羔羊。一是遊客不熟悉當地的社會情況，容易放鬆警惕；二是遊客往往隨身帶有現金等財物。例如2021年，本報報導的中國大陸訪美學者周批改教授拖著行李箱走在洛杉磯華埠的大街上突然遇到歹徒。

當時歹徒用槍指著他，要求他把行李箱交出來。不過這位教授會功夫，三兩下把歹徒的槍打掉，將其擊退。台灣女星李芳雯，今年6月遊南加，在進入好市多時，錢包被神不知鬼不覺地偷走。她不僅丟失了錢包裡的財物，還有重要證件，影響返台行程。

來洛杉磯度假的遊客，不應因這裡的糟糕治安而敗興而歸；洛杉磯的美景和文化，不應因犯罪被蒙上陰影。洛杉磯的治安環境不但是關係當地居民生活質量的「裡子」，還是關係國際形象的「面子」。