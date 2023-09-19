洛市2非裔女模特 先後陳屍豪華公寓

洛市市中心相距不遠的公寓內先後發現了兩名女模特的屍體，圖左為穆尼（Maleesa Mooney），圖右為科茨（Nichole Coats）。（Jourdin Pauline、GoFundMe）

洛杉磯 市警局（LAPD）日前證實，上周在洛杉磯市中心（downtown LA）相距不遠的兩處公寓，先後發現兩具女屍，兩名死者皆為年輕非裔 ，且均從事模特工作。其中一人的死因被認定為謀殺，另一人的死因被視為「可疑死亡」，兩案的發生原因仍在調查中。

根據洛市警局調查，其中一名模特為31歲的穆尼（Maleesa Mooney），被發現死亡的日期是9月12日，死因是謀殺。根據市警局和洛杉磯縣法醫（L.A. County Department of Medical Examiner-Coroner）的檢驗，第二名死者為32歲的科茨 (Nichole Coats) ，她被發現死亡的日期是9月10日，死因仍待調查。

9月12日，穆尼因為突然失聯讓家人感到擔心，聯繫警局進行家訪（welfare check），發現穆尼死在她居住的邦克山（Bunker Hill）豪華公寓。

9月10日，另一名女模特科茨的家人，發現科茨死在公寓內，此前科茨已好幾天沒有回覆家人的聯繫。這兩起事件發生的地點，相距不到三哩，儘管穆尼的案件被視為謀殺案，但截至9月18日，科茨的案件仍未被視為凶案進行調查。

目前尚不清楚這兩起死亡事件之間是否存在關聯。

科茨的家人在接受KTLA電視台採訪時淚流滿面地表示，他們認為科茨是被謀殺的。「（看到屍體）我幾乎認不出是她」科茨的阿姨史蒂文斯(May Stevens) 描述，「這是謀殺，科茨的一條腿在空中呈踢腿的姿勢，這顯然不是自然死亡的姿勢。」科茨的母親也告訴KTLA，女兒的死亡場景血腥且可怕。

科茨的友人稱，他們最後一次收到科茨的消息，科茨曾表示她9月8日出門約會。

洛杉磯市警局警官Drake Madison表示，仍不清楚科茨死亡時到底發生什麼，當局也沒有掌握能將其判定為兇殺案的證據。洛杉磯縣法醫洛佩茲（Ricardo Lopez）指出，死因調查仍在繼續，目前無法提供任何與死因相關的訊息。

科茨的家人在GoFundMe 網站發起籌款，截至18日，已籌集超過1萬5000元，用於支付科茨的葬禮費用。

與此同時，LAPD正在調查穆尼被謀殺案，希望民眾提供相關線索協助破案。