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嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

埋伏開槍殺洛縣警 2天後兇嫌被捕 住處搜出大量武器

洛杉磯訊
被槍殺的警員瑞克林肯布魯默（Ryan Clinkunbroomer）。（美聯社）
被槍殺的警員瑞克林肯布魯默（Ryan Clinkunbroomer）。（美聯社）

洛杉磯縣棕櫚谷市（Palmdale）警員瑞克林肯布魯默（Ryan Clinkunbroomer）16日執勤時，遭槍手埋伏襲擊身亡，此事引起社區極大震驚；洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）18日宣布，已經將兇嫌逮捕。

兇嫌為29歲的Kevin Salazar，棕櫚谷市人，18日清晨被逮捕。盧納表示，目前尚不清楚兇嫌的作案動機，警員瑞克林肯布魯默「是被一個懦夫埋伏謀殺」。盧納讚揚警員在抓捕兇嫌行動中表現出的冷靜，最終把嫌犯制伏，「但逝去的警員瑞克林肯布魯默，卻沒有這樣冷靜制伏兇嫌的機會。」

根據CNN，當日凌晨，警方與嫌犯對峙約一個小時後，使用催淚彈逼迫嫌犯走出房屋投降。盧納表示，警方通過民眾提供的線索找到嫌犯，還在其住處搜出大量武器。

根據一段逮捕嫌犯時的現場視頻，警方向一棟獨立屋的二樓窗戶發射催淚彈，接著一名20幾歲的黑髮男子從屋內緩緩走出，在警察的命令下，他脫下上衣，背對著走向警員，之後被迅速戴上手銬。根據福斯新聞（Fox11），男嫌在此處房屋與父母同住，家裡還有他的弟弟和妹妹，被逮捕的男子可能有精神問題。現場還發現其作案時駕駛的灰色轎車。

今年30歲的警員克林肯布魯默9月16日下午約6時，從洛縣警局棕櫚谷市分局出發執勤。當他的警車停在Sierra Highway和East Avenue附近等紅綠燈時，跟在他後面的一輛灰色轎車加速開向警車左側車道，與警車並排時開槍。幾秒鐘後，灰色轎車加速逃離。

洛杉磯縣警局指出，克林肯布魯默頭部中槍，遇襲後得到一名好心路人的幫助，克林肯布魯默被緊急送往羚羊谷醫療中心後，因傷勢過重，於當晚11時左右身亡。

警員在執勤中遇埋伏中槍身亡，事件引起社區極大震驚。洛縣警方懸賞25萬元通輯嫌犯，社區17日晚舉辦守夜活動，有數百人參加。

今年30歲的瑞克林肯布魯默遇害前四天剛剛訂婚，他在洛杉磯縣警局從警8年，2018年7月起在棕櫚谷市執勤。他是家裡第三代警員，其祖父和父親也曾在洛杉磯郡警局工作。

29歲的兇嫌Kevin Salazar於18日清晨被捕。（Fox11）
29歲的兇嫌Kevin Salazar於18日清晨被捕。（Fox11）

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