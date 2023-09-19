華人保險理財協會 新理事團隊上任

CAIFPA理事團隊成員合影。（CAIFPA提供）

美國加州 華人保險 理財協會（CAIFPA）9月16日舉辦第35屆年會。許多保險和金融領域專業人士參與活動，分享保險業務和社區參與的見解。

年會中有兩場研討會，內容涉及商業財產保險和勞工保險。保險公司的專業人士，介紹外國人在美國購買人壽保險所面臨挑戰，特別是來自亞洲的客戶。他們還討論疫情期間人壽保險理賠的情況以及保費 調整的相關問題。研討會為與會者提供深入了解保險行業的機會。

年會特別邀請到加州健保局執行長Jessica Altman，她向400多位出席者介紹加州全保的最新情況。過去數月，由於加州積極審查白卡（Medi-Cal）受保戶資格，許多人被取消白卡。Altman說，這不需要擔心，因為合法加州居民，可以隨時申請加州全保，享受政府提供的大幅保費補貼。加州全保不會因受保者的現有健康狀況或長期治療需求而拒絕申請，只要是合法加州居民，都可以獲得符合其財務狀況的健康保險。

活動中，CAIFPA舉行新一屆理事團隊的宣誓典禮，由加州高等法院法官張耀元（Adam Chang）監誓。新一屆執行理事會成員包括：會長Derek Ng、秘書Sheila Chau、財務Susan Jen、會員副會長David Klayman、產物保險副會長Samantha Yu、健康保險副會長George Papacalos、人壽保險副會長Jerry Yu、公關副會長Charles Lu等。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席並頒發賀狀給新理事團成員。

CAIFPA期待未來提供更多的協作和知識交流，機構詳情可前往官網www.caifpa.com查詢。