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人與事／車慶餘 盼華語學習推至成人

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加州中文學校聯合會會長車慶餘。（記者啟鉻／攝影）
南加州中文學校聯合會會長車慶餘。（記者啟鉻／攝影）

南加州中文學校聯合會新任會長車慶餘（Christine Che）於2023年7月末正式就職，與前任會長李梅如交接。車慶餘曾擔任中文學校校長多年，她表示，希望任職期間，將華語文學習進一步推廣至成人，讓更多其他族裔民衆參與華語文學習。

車慶餘表示，會長任期是一年。主要活動是承繼以往南加州中文學校秋季比賽、舉辦作文、書法、演講賽事，還會舉辦漢字文化節。

她說，中文學校聯合會也面臨挑戰。在2023年春季舉辦的演講比賽中，她注意到主流學校開設中英文雙語沉浸式課程，很重視華語文學習，學生中文水平提高很快，中文演講能力很強。以往類似比賽只在中文學校之間舉辦，現在挑戰是，中文學校要與主流公立學校競爭。

車慶餘認爲，有競爭是好現象，表明有更多人重視華語文學習。車慶餘還強調，傳統中文以繁體字為主，因此在教學上，先讓學生通過繁體字認識文字的根源和演變，能使學生對華語文有更深理解，學習效率也會更高。

車慶餘在台灣讀完大學後，於1980年代赴美修讀傳播學碩士，曾返回台灣進入電視台擔任部門主管，後受聘美國東森電視台擔任總經理。由於在台灣工作時兼職在大學任教，加上在美國有機會接觸中文學校及南加中文學校聯合會。她對華語文教學情有獨鍾，在聖瑪利諾中文學校擔任校長多年，持續推廣中文教育。

南加 加州 聖瑪利諾

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