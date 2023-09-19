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李秀芬、龔君怡任教中文35年 獲表揚

記者啟鉻／洛杉磯報導
服務中文教育35年兩位教師，李秀芬（左）和龔君怡（右）。（記者啟鉻／攝影）
服務中文教育35年兩位教師，李秀芬（左）和龔君怡（右）。（記者啟鉻／攝影）

加州中文學校聯合會17日在洛僑中心舉行2023「大華優秀學生獎學金」、「資深教師表揚」及「聯合會優秀學生獎學金」頒獎儀式。在獲獎的教師中，年資最高的兩位李秀芬、龔君怡已服務35年。表揚資深教師獎金，多年來一直由華興保險贊助。

南加州中文學校聯合會會長車慶餘表示，獎學金和資深教師獎金，能鼓勵學生更好學習中文，並表揚教師的貢獻，對中文教育的發展有幫助。

大華優秀學生獎學金獲得者及頒獎嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）
大華優秀學生獎學金獲得者及頒獎嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）

華興保險總裁張國興夫婦也參加頒獎儀式。張國興說，女兒雖然出生在美國，但因參加中文學校學習，說得一口流利中文。他的女婿也在學習中文，會話水平不斷提高。希望華興保險能成為華語文傳播媒介，為中文教育做更多貢獻。

此次頒獎，大華優秀學生獎學金獲得者共18人，每位獲獎金500元。資深教師獲表彰者有16人，獲獎金不等；其中年資最高的兩位教師，喜瑞都中文學校教師龔君怡，聖峪華協中文學校教師李秀芬，分別獲獎金800元。聯合會優秀學生獎學金獲得者共17人，每人獲獎金100元。

聯合會優秀學生獎學金獲得者及頒獎嘉賓、工作人員合影。（記者啟鉻／攝影）
聯合會優秀學生獎學金獲得者及頒獎嘉賓、工作人員合影。（記者啟鉻／攝影）

李秀芬代表獲獎教師致詞，她說，多年來中文教師在華語文教學方面努力付出，用愛的包容，有教無類，用各種方法啟發學生。使得看似枯燥的中文學校，變得更容易學習。

獎學金審核小組召集人楊賢怡說，「大華基金會」持續23年贊助優秀學生獎學金，華興保險2023年提高對資深教師服務獎贊助金額至1萬元，感謝他們對中文教育的支持。

資深教師獲獎者與頒獎嘉賓等合影。（記者啟鉻／攝影）
資深教師獲獎者與頒獎嘉賓等合影。（記者啟鉻／攝影）

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