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禁擾房客成效？洛市將審核法令是否發揮作用

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯市主計長梅希亞辦公室將對「禁止騷擾房客法令」進行審查。（Unsplash.com）
洛杉磯市主計長梅希亞辦公室將對「禁止騷擾房客法令」進行審查。（Unsplash.com）

洛杉磯市主計長梅希亞（Kenneth Mejia）辦公室日前宣布，將對洛杉磯市「禁止騷擾房客法令」（Tenant Anti-Harassment Ordinance，簡稱TAHO）的實施情況進行審查，以評估該法令是否對面臨騷擾的房客發揮保護作用。

主計長辦公室新聞稿指出，洛杉磯是全國生活成本最高的城市之一，且多數人居住在出租房中。當前，洛杉磯居民仍承擔著租金上漲的壓力和經濟適用房供應減少的困境。因此，保護那些在經濟適用房或租金管制住房中的洛杉磯居民，免受房東的騷擾及其他非法行為至關重要。

2021年6月，洛杉磯市議會投票通過了TAHO條例，並於同年8月實施。 TAHO適用於該市所有住宅類型，禁止房東通過取消住房服務、拒絕維修或拒絕接受收租等手段騷擾房客，迫使租戶「自願」搬出低成本住房，以便將房屋以市場價重新掛牌出租。

TAHO法令還為受害房客提供了補救措施，使他們能夠在民事法庭上提起訴訟，但該法令並不保證受害房客在案件中獲得律師費報銷。實際上，面臨騷擾的低收入房客很難獲得法律代表的幫助。

洛杉磯市住房局（Los Angeles Housing Department，簡稱LAHD）是負責維護該市經濟適用房的主要部門，他們在報告中指出，2021年8月到2022年10月期間，LAHD和執法部門收到約1萬2550起投訴，其中3700起投訴與房東騷擾有關，LAHD已將確認過的房客受到騷擾的案件移交給市檢察官辦公室處理。

但市主計長辦公室稱，市檢察官辦公室在當時尚未對房東任何與TAHO相關的民事案件提起訴訟，這表明市檢察官受理和起訴的案件非常有限，TAHO並未按照市議會、城市及房客權利倡導者的預期發揮作用。

洛杉磯 房東 租金

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