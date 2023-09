越南裔舞團Thuỷ Vân Dance身著傳統服飾,以其獨特舞姿吸引眾人目光。(記者邵敏/攝影)

今年世界日報 的「嗨中秋(Hi Autumn)」園遊嘉年華活動,融合多族裔文化,表演團隊除華裔 歌舞團之外,越南 裔舞團Thuỷ Vân Dance身著越南傳統服飾,以其獨特舞姿吸引眾人目光。

越南裔舞團當天呈現四支代表作品,「Muse of Huế」通過對生活細節的表現,展現越南古都Huế的優雅與質樸;舞蹈「The Cake Which Drifts In Water」,讚美女性內在力量;「Melody of Tháp Mười」再現越南南部地區獨特的美景和文化習俗,當地居民對稻田、荷塘、村莊的感情;「Autumn's Nostalgia」則是對越南高原地區秋日景象的描繪,透過舞者肢體、音樂和視覺特效呈現季節變化。