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嗨中秋╱狗狗訓練有素 大秀社交禮儀

記者邵敏╱天普市報導
美犬協會好狗公民表演社交禮儀很吸睛。（記者邵敏╱攝影）
美犬協會好狗公民表演社交禮儀很吸睛。（記者邵敏╱攝影）

美犬協會AKC寵物表演是17日活動的重頭戲之一，表演不是傳統的寵物狗上台走秀，而是訓練有素的好狗公民表演社交禮儀，展現好狗公民應有的優良品行。

當天五隻好狗公民，分別是西德狼犬、法國貴婦犬、荷蘭臘腸犬和台灣高山獵犬。五位狗爸爸、狗媽媽帶著自己的好狗公民參加別開生面的演出，他們在舞台上講述狗狗訓練前後的故事，並一一展示狗狗的優秀行為，與觀眾互動，贏來在場眾人熱烈掌聲。 

團隊領導者Charlie Yang介紹，五隻狗都是第一次帶到這麼多人聚集的公眾場合，正好檢驗訓練成果，之前它們都是在公園接受訓練。 

其中一位狗主人介紹說，自己的狼犬在訓練前很有攻擊性，看到陌生人會狂叫不止，但經過訓練後，變得非常友好，即使在擁擠人群中也很安靜。另一位狗主人則表示，他的狗以前很害羞，在家門口也會顫顫發抖，但在訓練後，能友好面對陌生人。有一隻狗狗很頑皮，參加訓練後，學會禮貌待人，聽主人話，很可愛。 

作為美國最大的狗狗聯盟，AKC美國純種狗協會近年最受關注的好狗公民計畫（CGC計畫），訓練狗狗的社交禮儀和公眾行為規範，其九項準備包括：允許陌生人跟它打招呼，防衛性不會太強；允許陌生人撫摸它的頭部；允許服務人員檢查它的頭部、耳朵和腳趾；走路時狗狗要追隨主人（而非主人被動跟走），對前後左右轉向有良好的聽從和服從力；可順利穿越人群；當主人與別人交流時，狗狗可以聽從指揮，與對方的狗狗安靜和友好相處。 

另外兩項與服從口令有關，還有兩項抗焦慮的測試，所有九項準則，需要得到100分，才能通過，獲得好狗公民證書。

美犬協會好狗公民表演社交禮儀很吸睛。（記者邵敏╱攝影）
美犬協會好狗公民表演社交禮儀很吸睛。（記者邵敏╱攝影）
美犬協會好狗公民表演社交禮儀很吸睛。（記者邵敏╱攝影）
美犬協會好狗公民表演社交禮儀很吸睛。（記者邵敏╱攝影）

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