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嗨中秋╱紐約人壽設「拍照打卡區」送兔燈籠

記者邵敏╱天普市即時報導
紐約人壽送出的禮物，免費兔寶寶燈籠。（記者邵敏╱攝影）
紐約人壽送出的禮物，免費兔寶寶燈籠。（記者邵敏╱攝影）

為期兩日的世界日報「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華活動，由紐約人壽贊助的「拍照打卡區」、免費兔寶寶燈籠，吸引眾人拍照打卡，一家人一起做手工，其樂融融。

園遊嘉年華會場設置拍照專區，有三個可以提供的新聞拍照板，民眾可選擇喜歡的內容拍照，有機會上「世界日報頭條」。這個打卡點由紐約人壽贊助，此外還提供有月亮背景的拍照打卡專區。現場600個兔年折紙燈籠，每天贈送300個，前來專區的小朋友親手做兔寶寶燈籠，度過一個有意義的中秋佳節。

活動兩天，紐約人壽Fullerton、Pasadena、Covina Valley General 三個辦公室，派專人現場服務，回答相關問題。工作人員介紹說，現場諮詢的民眾很多，大家對人壽產品、年金很感興趣。工作人員同時表示，通過與參與者的面對面交流，收穫良多，了解民眾需求，為公司今後製定更符合消費者需求的產品做準備。

紐約人壽是美國最大的互惠保險公司之一，成立於1845年，已有178年的歷史，以穩健和誠信的方式服務客戶，提供人壽保險、年金、長期護理和其他保險產品。

紐約人壽攤位諮詢的民眾很多，大家對人壽產品、年金感興趣。（世報工作人員提供）
紐約人壽攤位諮詢的民眾很多，大家對人壽產品、年金感興趣。（世報工作人員提供）
紐約人壽Fullerton、Pasadena、Covina Valley Gen...
紐約人壽Fullerton、Pasadena、Covina Valley General 三個辦公室，派專人現場服務，回答相關問題。（記者邵敏╱攝影）
紐約人壽贊助「拍照打卡區」，吸引眾人拍照打卡。（記者邵敏／攝影）
紐約人壽贊助「拍照打卡區」，吸引眾人拍照打卡。（記者邵敏／攝影）

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