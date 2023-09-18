橙縣青年文化大使 台灣茶食慶中秋

FASCA橙縣分會日前在橙僑中心舉辦「中秋節茶食會」。(橙僑中心)

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣 分會日前在橙縣華僑文教服務中心舉辦「中秋節茶食會」，為籌辦這次活動諮詢導師張珮鑾從台灣帶回土鳳梨酥、綠豆椪、古早味酥餅糕點，橙僑中心主任蕭蓓如亦提供台灣高山茶給青年文化大使們品茗，當天中心禮堂飄逸著濃郁的茶香及台式酥餅香。

活動開場由副會長孔德昕以動畫故事分享中秋節由來，以及台灣民眾中秋喜愛烤肉賞月的有趣習俗。青年文化大使們討論傳統親友團圓的中秋節民俗，包括品嚐月餅、戴柚子帽、烤肉等中秋過節話題。

FASCA橙縣分會青年文化大使林宇安(左二)在112年度洛杉磯新生培訓結業式代表致詞表現優異，僑務委員張珮鑾致贈黑熊頸枕予以表揚。左一為諮詢導師何佳琪、右一為諮詢導師廖美惠。(橙僑中心)

進行桌遊遊戲前，諮詢導師何佳琪說明台灣美食桌遊主題及示範遊戲規則，諮詢導師張珮鑾示範泡茶，並解說台灣茶及世界知名水果花茶種類，諮詢導師廖美惠講解桌遊(board game or table game) 是近幾年流行的娛樂活動，圍棋、西洋棋則屬傳統桌遊，常見紙牌桌遊則有較豐富變化的規則與遊戲劇情，整體趣味性更高。

中秋節茶食會，參與組員協力利用毛線拉網撐起乒乓球。 (橙僑中心)

這次中秋節月會精選結合台灣小吃「美食大主廚」的大富翁文創版桌遊遊戲，可透過圖卡說明同場競技較量，學習台灣經典小吃文化。當天青年文化大使們分組進行桌遊比賽，組員協力利用毛線拉網撐起乒乓球，來決定猜題順序，賽程同時進行品茗遊戲。