電影、展覽、集市、鐵人三項…洛城9月免費活動多

Abbot Kinney Festival是洛杉磯最大的街頭藝術市集之一。(Abbot Kinney Festival)

9月的洛杉磯 逐漸褪去了夏日的炎熱,非常適合趁著周末的時間去放鬆和遊玩。洛杉磯各地區也開展了許多免費的活動,不僅可以享受音樂、電影等藝術帶來的視聽覺盛宴,以及有趣的市集、展覽,活動豐富多樣,不容錯過。

洛杉磯9月免費活動一覽表 (記者朱敏梓/製表 來源:網絡)

1、Abbot Kinney Festival是洛杉磯最大的街頭藝術市集之一,每年參與者超15萬人。沿著威尼斯海灘(Venice Beach)的心臟地帶-Abbot Kinney大道,人們可以一邊漫步一邊享受美食、藝術和音樂,在超過300個攤位組成的創意市集搜尋喜愛的藝術品、珠寶和各種手工藝品,在五個不同的啤酒和葡萄酒花園小酌一杯,還有四個音樂舞台不間斷的精彩表演、數台餐車帶來的各色美食、兒童遊樂設施,更有威尼斯海灘的迷人海景相伴。該市集門票免費,但啤酒花園需要購票,價格35元。

2、超級聯賽冠軍系列賽之馬里布鐵人三項賽,每年都會吸引成千上萬的參賽者,還有一些好萊塢 明星也熱衷於參加這項運動。比賽共有兩場,分別是9月30日奧林匹克距離比賽和10月1日適合所有能力水平的經典距離比賽。人們可以觀看參賽者沿著足馬海灘(Zuma Beach)和太平洋海岸公路游泳、騎自行車和跑步,還可以欣賞壯觀的山景和太平洋全景。如果想為喜歡的運動員或明星加油,救生員塔10處的看台和終點線可以與參賽者近距離接觸。兩場比賽籌集的資金都將用於洛杉磯兒童醫院的兒科癌症 研究項目。

3、美國概念藝術家Jenny Holz以其廣告牌般的發光文字標誌而聞名,她將在西好萊塢的豪瑟沃斯畫廊(Hauser & Wirth)展示三件動態作品以及最近的畫作,還有神秘的咒語石板。展覽截至10月21日。

4、想在周末看一場戶外電影嗎?洛縣海灘和港口局(The Department of Beaches and Harbors)舉辦的海灘電影之夜,將在每周五的晚上放映一系列熱門電影,非常適合全家人一起觀看。在瑪利那岱瑞(Marina Del Rey)的Burton Chace公園,帶上一把低背椅和些許小食,享受先到先得的空間。在9月的每周五和周六,幾部頗受歡迎的電影將陸續放映,有人氣電影「尋夢環遊記」(Coco) 、「超級瑪利歐兄弟電影」(The Super Mario Bros Movie)、「龍與地下城:盜賊榮耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)等。電影將於晚上8點放映,門票免費,但需要提前預約,排片和預約網站為:beaches.lacounty.gov/marinamovienights/。

Keith Haring的「Art is for Everybody」展覽在The Broad博物館展出。(The Broad)

5 、簡潔的線條、鮮豔的色彩、舞動的活力小人。美國知名的新普普藝術家、同時也被稱為「塗鴉藝術之父」的Keith Haring,雖然已經過世,但他所創作的街頭塗鴉打破了藝術和生活的界限,早已成為了流行文化中的一部分,在日常生活中隨處可見。此次在洛杉磯的展覽「Art is for Everybody」將展出120件作品。該展覽在The Broad博物館展出,門票展覽通常收費22 元,但可以在周四晚上5點到8點免費參觀。