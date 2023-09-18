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屋主報警 遊民入室偷盜躲屋頂仍被逮

記者啟鉻／河濱報導
河濱市警方拘捕入室盜竊遊民。（圖：警方提供）
河濱市警方拘捕入室盜竊遊民。（圖：警方提供）

南加內陸近年來遊民數量持續增加，侵擾社區居民事件時常發生。最近，一名遊民趁夜闖進居民家中企圖盜竊，被屋主發現報警，警員迅速趕到將遊民拘捕。經調查嫌犯有入室盜竊前科。

據河濱市警局提供資訊，9月15日凌晨5時15分，警方接到報案。市區大學街4500號（4500 block of University Ave）居民區的男屋主稱有竊賊入屋，男屋主和太太躲進一樓臥室並將門反鎖，避免遭闖入者加害。

數名警員很快趕到，並將住宅包圍，但沒有在屋內看到嫌犯。出於安全考量，警方將屋主夫婦轉移至屋外，並進行更細緻的搜查。最終，警員發現嫌犯躲在屋頂，通過喊話讓竊賊投降。為更好搜捕竊賊，警方還派出警犬。

闖入居民家的是38歲的強森（Eric Johnston），他是一名遊民。經查，他先前還犯有重大入室盜竊罪，正被通緝。目前嫌犯被拘押，涉嫌罪名包括入室盜竊、違反社區監管規定以及違反逮捕令。

警方對報警的屋主夫婦表示讚賞，認為他們很出色，整個過程保持冷靜，通過向警方及時提供案情資訊，確保自身安全的同時，幫助警方盡快抓捕嫌犯，避免社區受到進一步侵害。

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