雙贏 華人加建ADU 房東裝修成本低、回收大 租客住處性價比高

在南加華人區，建造ADU已成為新風尚，不少房東和租客認為這是一種雙贏的方式。（世說新聞團隊拍攝）

在南加華人 區，建造ADU（附屬房屋單位）已成為新風尚，不少房東 和租客 認為這是一種雙贏的方式。對於房東，用較低成本改造裝修就能獲得固定收益，投入少回報大；對於租客，不僅能獲得性價比高的住處和一定裝飾空間的自由度，遇上熱心的房東話，還能獲得很多幫助。

華女張小姐就是受益於ADU的租客之一，她入住的ADU位於蒙特利公園市，靠近十號公路，交通方便，租金為每月2200元，包含水電網。這間ADU面積為800呎，房型2B1B，租客張小姐剛入住時，室內的家具只有冰箱、餐桌，如今已布置得滿滿當當。張小姐搬過來前住在學校的宿舍，沒有自己的床墊、沙發等家具，在和房東溝通後，房東熱情表示，可以從他們閒置的家具中挑選。於是，張小姐從房東那借來沙發、電視櫃、抽屜等，用來布置客廳。張小姐還在廚房劃出一個小區域當作餐廳，餐廳的桌子和椅子也是房東免費借用。

除房東提供的免費家具外，張小姐還有許多低成本裝飾空間的訣竅，她關注許多二手物品微信群群，以及北美華人常用的論壇，在上面尋找物美價廉的二手家具。張小姐在二手平台淘到的家具和裝飾品大多在10元以下，她還用自己的明信片、書籍、鐘表等物品裝飾空間，用超低成本打造出設計感十足的生活空間。

ADU不僅能為租客節約開銷，也能增加房東的收入，是一種雙贏。遠揚建築公司建築師王揚介紹說，近幾年租金上漲，加上華人區租房市場向好，很多華人選擇加建ADU，再將房子租出去。王揚根據經驗指出，大多數屋主會加建800到1000呎的ADU，800呎能裝修成2B2B（兩房兩衛），1000呎做成3B2B（三房兩衛），2B2B在華人區大概月租金在2500到3500元之間，具體價格要視屋況、地理位置等而定。至於加建ADU的成本，王揚指出，南加華人區建造ADU的工程報價大約在每呎200到250元，具體定價要考量裝修檔次、使用材料、地理位置等，如果ADU面積更小，每呎報價會更高。

GoGo Realtors負責人、房地產專家鄭德倫表示，建造ADU是後院土地較大的住宅最為經濟實惠的開發選項之一，投入少回報大。通常來說，ADU需要5萬元自備款，其他可以申请貸款，而每月租金平均可以增加3000到5000元，是一項不錯的投資。

在南加華人區，ADU以其高性價比正挑戰傳統公寓。張小姐在租下蒙市這間ADU前，曾在阿罕布拉（Alhambra）、亞凱迪亞（Arcadia）約看五、六戶的傳統公寓，房型皆為2B1B，價格均在1900到2300元間不等，但大多是沒有翻新的老房，而且基礎設施欠缺，沒有家具和電器，水電網費要另算，讓張小姐毫不猶豫選擇入住ADU。