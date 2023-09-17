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涉持有大量兒童性虐照 牧師面臨多項指控

洛杉磯訊
牧師格瓦拉涉嫌擁有大量兒童淫穢圖片和視頻被捕15日在法院受審。（abc7截圖）
牧師格瓦拉涉嫌擁有大量兒童淫穢圖片和視頻被捕15日在法院受審。（abc7截圖）

洛杉磯長堤市（Long Beach）38歲牧師格瓦拉（Rodolfo Martinez-Guevara）9月14日（週四）在范杜拉縣（Ventura）面臨多項指控，因其涉嫌持有大量兒童性虐待照。據范杜拉縣（Ventura County）地方檢察官辦公室透露，格瓦拉被捕時，警方發現超過600張色情圖片，其中包括多張涉及未滿12歲兒童的不雅照及影片。

地方檢察官納薩倫科（Erik Nasarenko）在聲明中表示，作為一名神職人員，被告擁有極大權力、權威和信眾的信任。所涉指控的犯罪行為嚴重背叛這種信任。而被告所持有的大量圖片，數量之多令人震驚。這不僅僅是關乎圖像和影片，如果指控屬實，將構成對最弱勢群體的可怕剝削，必須受到法律的嚴厲制裁。

據檢察官透露，格瓦拉目前居住在長堤市的聖靈傳教士會（Missionaries of the Holy Spirit），其位置非常接近聖瑪麗亞戈雷蒂教堂（St. Maria Goretti Church）和聖瑪麗亞戈雷蒂天主教學校（St. Maria Goretti Catholic School）。格瓦拉還通過傳教活動與多個教堂有聯繫。

洛杉磯總教區則發表聲明表示，格瓦拉不是該總教區的牧師，而是屬於聖靈傳教會。根據總教區記錄，格瓦拉曾在2021年7月1日至2022年9月30日期間於奧克斯納的瓜達盧佩聖母教堂擔任過渡執事和新任命牧師。

從那時起，他一直居住在長堤市的聖靈傳教士會，並參與了多項總教區傳教活動。然而，他已被總教區和所屬教堂解職。總教區也強調，他們反對任何不當行為，並支持任何曾遭受不當行為的每位受害者，並重申確保教區、學校和機構成為社區每位成員的安全場所的承諾。

地方檢察官辦公室透露，格瓦拉案的調查起源於國家失蹤兒童中心接獲多起舉報事件。經調查，證實格瓦拉據信擁有大量男童性虐照及影片。

長堤 洛杉磯

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