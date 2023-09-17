部分地區逾95度氣溫天數拉長 專家籲對抗極端氣候

全國氣候影響實驗室副主任Hannah Hess。（記者楊青/攝影）

來自全美的多位環境與氣候變化專家表示，一些地方35攝氏度以上氣溫已從傳統上每年三周延長至50多天，極熱和極冷天氣都可能導致人類死亡率上升，他們一致認為應對極端氣候變化，已經到了該行動的時候。

2023年前九個月，全美和世界各地發生了許多極端天氣事件，氣候變化和天氣模式改變的同時改變人類生活和工作方式。

少數族裔媒體中心15日舉辦主題為「氣候變化如何改變我們生活」研討會，探討氣候變化及其更持久的潛在影響，包括社會影響或成本、公眾的反應，以及民眾如何應對自己在極端氣候變化災難中的角色等等。

美國氣候影響實驗室副主任Hannah Hess、洛杉磯加大 環境與可持續發展研究所環境敘事策略實驗室兼職助理教授Jon Christensen、洛杉磯加大拉斯金創新中心教務主任Megan Mullin、紐約氣候博物館 館長兼創始人Anan等人分享研究成果。

Hannah Hess表示，今年多方面的研究發現，極端的高溫 天氣與人類的死亡數量和農業災難都成正比。美國氣候影響實驗室在全球大約2萬4000個區域收集與氣候有關的數據，包括用電量、人口數量、汽車廢氣排放與天氣數據的關係，居民收入與氣候變化的預測等等。

Hess說，很多數據都顯示氣候正在發生急劇變化，比如佛羅里達的奧蘭多，以前每年大概有三周是在35攝氏度以上，近年已持續上升到50多天。極端高溫最大的影響是健康，比如有呼吸和心血管問題或其他慢性病患者，更多需要藥物控制併發症，也更容易導致死亡。而極寒的天氣，也會導致同樣的結果。

Jon Christensen表示，他所在的研究中心近年一直在加強與媒體和電影界的合作，希望提高民眾對氣候變化與人類行為相互影響的認識和關注，尤其是氣候變化對不同社群的影響。他表示，當年的黑死病導致2500萬人死亡，當時人們認為是憤怒的神對人類的懲罰；1955年的大地震，很多人都只是把它當成是自然災害。但現在自然災害越來越頻繁出現，人類是該檢討自己行為了。 洛杉磯加大兼職助理教授Jon Christensen。（記者楊青/攝影）

Megan Mullin表示，過去十年她一直關注美國的氣候變化和政治演變，發現美國氣候變化政策最明顯特點就是分歧，不同黨派氣候政策兩極化，民主黨對氣候變化對人類生活影響越發擔憂，共和黨則常常將氣候變化問題放在社會、安全、國防、經濟、貧困和犯罪等等之後。

她認為，兩黨的分歧需要改變，而不是陷入僵局，因為分歧意味著不行動不作為。希望未來氣候變化議題能夠在兩黨分歧的過程中能有所行動。 洛杉磯加大拉斯金創新中心教務主任Megan Mullin。（記者楊青/攝影）

Anan表示，他們從2017年開始以博物館展覽的形式與大眾一起分享人類對氣候變化影響的信息，展覽在紐約曼哈頓吸引了很多人，他們展覽的主題之一是各地的明信片，尤其是沿海城市的明信片，讓人們將自己的經歷跟氣候變化結合起來。