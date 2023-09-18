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台商太陽眼鏡 打進Walmart、Sams等美國大賣場

記者張宏/洛杉磯報導
Eye OJO公司總裁許文義。（記者張宏╱攝影）
Eye OJO公司總裁許文義。（記者張宏╱攝影）

南加台商許文義（Roger Hsu）耕耘數十年，每年銷售沃爾瑪和Sams等美國大賣場千萬元的眼鏡，成為其眼鏡供應商。面對市場需求，他在台灣花費百萬元研發開闢阻擋紅外線太陽眼鏡，開闢眼鏡藍海。

（影音來源：記者張宏）

許文義1991年從台灣來美國做生意，那時台灣人出國大多去美國。他最初沒有具體想做的行業，因為認識人就開始做貿易，之後在台灣多地開設工廠，主要做鞋子和眼鏡。鞋子後來遭遇石油危機沒有做成，開始專攻眼鏡市場。太陽眼鏡最開始在加州銷售，之後擴展到全美，在墨西哥也開了工廠。後來因為北美貿易協定，沃爾瑪採購認為墨西哥地理位置最近最方便，且他也有美國的客源，因此就選中他在墨西哥的工廠作為合作對象，從此開始和沃爾瑪長達數十年的合作。

如今許文義已和沃爾瑪合作30多年，成為長期供應商。在沃爾瑪的眼鏡區域幾乎都是許文義公司生產的眼鏡，包括太陽鏡、滑雪鏡、運動眼鏡和摩托車鏡等各個種類。他說，現在和美國大賣場合作門檻很高，考察期比較長。他算是趕上比較好的時機，不僅和沃爾瑪合作，還有Sam's Club和Target等。本來也想進好市多，但是好市多和Sam's是競爭關係而作罷。通常和大賣場合作的合同按年進貨和簽約，如果做得不好、退貨率高就很難續約，因此要注重品質和品管，且還要款式好賣。

許文義的公司和倉庫都在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga），每年大批眼鏡從這裡運送銷售全美各地。許文義未來計劃進軍近視眼鏡市場，他說，在台灣和廈門都有工廠，在美國建立自己的品牌不容易，以前都是賣給中間商或者大的零售商。如今他想建立走中高檔品牌，他斥資百萬美元在台灣研發阻擋紅外線的眼鏡，將其作為自己未來眼鏡事業的藍海。

許文義公司有一台機器，專門測量眼睛戴上眼鏡後看到的各種波長。他說，目前藍光、紫外線和UV都是各家太陽鏡品牌競爭的紅海。紅外線屬於長波，眼睛很難感受到，但是對眼睛的傷害卻很大。

許文義的眼鏡品類大概有幾百種，賣得好的品類有幾十種。他說，美國市場眼鏡需求在疫情前每年有5%到6%的增長。選擇眼鏡有很多學問，尤其是對長者來說，出門一定要戴太陽眼鏡，防止黃斑部病變。選擇太陽眼鏡時，對準光線感受光感是否柔和順暢，如果明顯感覺光直射過來，眼鏡毫無過濾和緩衝，那就不屬於好眼鏡。

許文義的眼鏡品類有上百種，賣得好的品類有幾十種。（記者張宏／攝影）
許文義的眼鏡品類有上百種，賣得好的品類有幾十種。（記者張宏／攝影）
許文義公司有一台機器，專門測量眼睛戴上眼鏡後看到的各種波長。（記者張宏／攝影）
許文義公司有一台機器，專門測量眼睛戴上眼鏡後看到的各種波長。（記者張宏／攝影）

沃爾瑪 墨西哥 好市多

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