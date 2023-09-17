亞美中心提供免費法律諮詢

民眾正在進行抽獎。（記者朱敏梓╱攝影）

本次「嗨中秋」園遊會上，洛杉磯亞美公義促進中心（AJSOCAL） 特別設置了展位，為民眾提供免費的法律諮詢服務和信息，涉及反歧視、家庭、移民 、消費者、政府福利、勞工、房屋及公民權等多範圍。民眾還可以參加幸運轉盤抽獎活動，贏取精美禮品。

在展位上不少民眾聚集，詢問各種法律知識， 工作人員一一向民眾耐心介紹，展位上擺放著許多AJSOCAL的法律諮詢宣傳頁，以及多種語言服務熱線信息。負責人Heidi Shen表示，這次展位主要介紹AJSOCAL的五大核心服務內容，包括移民、入籍、健保幫助等，並向民眾現場提供免費諮詢。

此外，AJSOCAL還邀請前來的民眾，掃描二維碼加入微信 群，民眾將定期收到相關法律知識，幫助民眾增強法律意識、維護自己的權益。

在展位上，亞美公義中心還設置了幸運轉盤，為民眾送上精美禮品，包括精美貼紙、開瓶器、小本子、扇子、鉛筆等小禮物。民眾只需要掃描二維碼加入微信群，就可以獲得一個精美禮品袋。