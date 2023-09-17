雙十國慶巡演 當代樂坊唱出台灣文化

南加州僑界呼籲僑胞踴躍參加台灣國慶文化訪問團表演活動。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州 僑界9月15日（周五）在洛杉磯華僑文教服務中心舉行記者會，介紹將在10月7日訪問洛杉磯的國慶巡演團體。這次巡演由台灣的「當代樂坊」呈現，該團榮獲2023年國際ADELAIDE FRINGE表演大獎，擁有近30年的演出經驗。

此次演出將融合傳統與創新元素，包括傳統樂曲、台灣歌謠等。該慶祝活動除了推廣台灣文化，凝聚僑界情感，也同步慶祝中華民國 國慶。

應中華民國僑務委員會邀請，台灣「當代樂坊」主題訂為「讓世界聽見台灣」，呈現近30年的表演經驗。該舞團將以兼具傳統與創新的文化藝術表演動能，融合傳統樂曲、台灣歌謠、布袋戲、歌仔戲、流行曲調、民謠和世界名曲，結合舞蹈和藝術視覺元素，甚至加入嗅覺元素，提供觀眾跨感官的美好體驗，打造獨特的音樂環境，將台灣文化的無限能量帶給僑界朋友，激發他們對中華民國的熱愛。

總召中華會館主席李金生表示，非常高興能夠擔任這個重要文化訪問團的主辦單位。這個訪問團已成為他們每年慶祝中華民國國慶不可或缺的重要活動之一。該活動將於10月7日在聖蓋博的Mission Playhouse隆重舉行，由當代樂坊呈現表演。這個表演團隊表現出色，他們充滿期待，期望能夠使中華民國國慶112周年更加豐富多彩。

羅省中華會館主席李金生表示，很榮幸接待台灣國慶文化訪問團，為中華民國112周年國慶增添多彩元素。（記者張庭瑜╱攝影）

協辦單位世界華人工商婦女企管協會總會副總會長陳玲華表示，她們非常榮幸協助籌辦這次台灣國慶文化訪問團，並強調，這次活動是南加 州慶祝中華民國112年國慶的重要活動之一，而擁有近30年表演經驗的當代樂坊，屆時也將呈現多樣的台灣文化元素，並呼籲僑胞們踴躍參與。

有興趣參加的民眾可聯繫票務熱線，電話號碼為626-641-4729、625-678-3658和625-377-3157，入場門票貴賓席分為100元、50元；觀眾席分為20元和10元。