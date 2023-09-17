推動台灣文學英譯 譯者徵選11月底截止

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處辦理新銳譯者指導計畫，將徵選新銳台灣文學英語譯者。（台灣書院提供）

為推動台灣文學英譯出版、發掘台灣文學新銳譯者，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處台灣書院持續與美國文學翻譯家協會（American Literary Translators Association，ALTA）合作，辦理「新銳譯者指導計畫(ALTA Emerging Translator Mentorship Program)」，將徵選一位新銳台灣文學（Literature from Taiwan）英語譯者接受專業翻譯指導，徵選計畫即日起至11月30日止開放報名。

ALTA創立於1978年，是美國專門從事文學翻譯推廣的組織，自2015年起開辦「新銳譯者指導計畫」，透過經驗豐富的老師與新銳譯者共同合作翻譯文學作品，迄今已有18種語言的譯作於年會發表。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院2022年與ALTA合作，已有新銳譯者陳珊珊、李音希分別以作家龍應台《目送》及袁瓊瓊《或許，與愛無關》為文本進行翻譯，促進台灣文學於英譯領域之能見度。

報名網址及須知請參閱：https://www.literarytranslators.org/mentorships。