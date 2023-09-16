亞凱迪亞將聯合聖谷城市 探討無家可歸解決方案

聖蓋博谷地區共有5009名無家可歸者，洛杉磯縣各地方城市積極探討解決方案。（取自洛杉磯縣政府）

洛杉磯 縣華人聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia）市議會9月5日批准，定於明年2月29日，聯合聖蓋博 谷其他城市舉行無家可歸者研討會，探討成功經驗或失敗的教訓。

過去幾年，洛杉磯無家可歸者數量不斷增加，2023年統計數據顯示，共有5009名無家可歸者在聖蓋博谷地區，其中包括亞凱迪亞市。

亞市副市長April Verlato表示，無家可歸者問題影響整個聖蓋博谷，各城市官員需共同努力，評估有效計劃，分析哪些計劃無效及其原因。 Verlato說，舉辦這次研討會，是為了讓人們聚集在一起互相學習，採取積極措施尋找解決方案。

據市府工作人員報告，亞市娛樂和社區服務局（Recreation and Community Services Department）將聯合聖蓋博谷政府委員會（San Gabriel Valley Council of Governments） 、管轄地區包括聖蓋博谷社區的洛杉磯縣政委員，大家合作主持研討會。研討會在亞市社區中心召開，全天向公眾開放，提供咖啡、午餐以及點心，亞市撥款2500元，用於支付活動費用。

報告稱，研討會目標受眾是聖蓋博谷市議會成員、城市管理者和其他負責解決無家可歸者危機的地方政府官員。會議期間，將進行小組演講，分享成功、失敗案例，案例包括緊急避難所、酒店改建、永久支持性住房、執法和區域化工作。研討會希望提供客觀的分析和學習經驗，供其他城市在解決複雜問題時參考使用。

與會者重點尋求解決這些與無家可歸者相關的問題，包括什麼方案有成效，什麼方案沒有發揮作用；成功解決的定義是什麼，官員們採取哪些措施跟蹤努力等。