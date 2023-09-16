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在家輕鬆賺萬元？華女險遭騙

記者張庭瑜/洛杉磯報導
在差點被騙後，李小姐提醒民眾謹慎，避免網絡詐騙陷阱。（受訪者提供）
在差點被騙後，李小姐提醒民眾謹慎，避免網絡詐騙陷阱。（受訪者提供）

網路平台的招工廣告眼花瞭亂，諸如「在家輕鬆賺萬元」等標語真假難辨。近期華人李小姐幾乎受騙，儘管及時警覺止步，但洩露的個人資料仍不斷受到詐騙騷擾。

不久前，李小姐在洛杉磯一個招聘網站上看到一條廣告，聲稱可以在家輕鬆賺取月入萬元，只需代理德國超市ALDI的網店。李小姐便聯繫了廣告發布者，但在接洽中發現了破綻，阻擋了一場騙局。

李小姐回憶，對方聲稱應徵者代表ALDI超市運營網店，作為代理商只需註冊自己的網站，就可以自行銷售ALDI的商品，賺取中間差價。

當李小姐開始填寫註冊資料時，她意識到需要提供個人身份資料，這引起了她的警覺。於是，她檢驗了該網站ALDI超市的標誌，發現的其標誌與真正的ALDI超市不符。在進一步驗證時，她發現網站內容很少且品質低劣，根本不符合ALDI超市網站的水準。李小姐意識到像德國這樣講究細節的國家，不太可能運營如此低劣的網店。因此，她立即中斷與詐騙者的聯繫。

然而，李小姐可能已洩漏了一些個資。不久後，有人自稱「西聯匯款專員」主動聯絡她，稱有人使用她的個人資料在西聯匯款中註冊帳號，並試圖以她的名義在中國雲南籌款賑濟「夏威夷火災」。李小姐斷然否認曾經註冊西聯帳號，而此人自稱是「西聯匯款專員」，但在面對李小姐的質疑時，無法提供西聯位於丹佛的總部地址。李小姐迅速掛斷了通話，並將該起詐騙通知警方。

李小姐表示，最近的詐騙活動讓人感到非常擔憂，她也呼籲民眾提高警惕，切勿輕信來自陌生人的網路商機，特別是那些聲稱可以在家輕鬆工作並快速賺錢的詐騙宣傳。她表示，在經歷了這次事件後，更加深刻地體會到詐騙活動的危害。

詐騙 德國 洛杉磯

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