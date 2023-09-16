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前洛警長維拉紐瓦 宣布參選縣政委員

編譯侯乃云 / 綜合報導
洛杉磯縣前警長維拉紐瓦宣布將與韓珍妮競爭縣政委員席位。（取自LASD）
洛杉磯縣前警長維拉紐瓦宣布將與韓珍妮競爭縣政委員席位。（取自LASD）

洛杉磯縣前警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）計劃於明年3月初競選洛杉磯縣政委員，消息引起廣泛注目。維拉紐瓦於2018年當選縣警長，但在2022年11月角逐連任中輸給長堤市前警察局局長盧納（Robert Luna）。

維拉紐瓦在記者會上宣布，他將與洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）競爭席位。早在此前，維拉紐瓦已經開始抨擊韓珍妮，「縣政府負責居民的健康、安全和福祉，但顯然失敗了，每日新聞當中充斥暴力犯罪、搶案的影像」。

在被問及如何打敗韓珍妮時，維拉紐瓦說：「他們偏向極左，無法代表任何群體，更不用說第四區選民，我要重回中間立場。」韓珍妮陣營則回應維拉紐瓦是騙子。韓珍妮的競選顧問雅各森（Dave Jacobson）說：「洛杉磯縣選民去年因為他的無能和貪污而拒絕讓他連任，選民不會再上當。」

韓珍妮2016年當選，2020年連任成功，她代表第四選區，從派洛斯福德斯半島到長堤，北至洛杉磯縣東南部和東聖蓋博谷地，包括貝爾、商業市、畢柯立維拉、惠提爾和拉哈布拉等地。韓珍妮和維拉紐瓦都是民主黨人。

洛杉磯 長堤 暴力犯罪

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