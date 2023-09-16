台灣移民後代周亭伃 哈佛傑出畢業女生代表

哈佛大學畢業生致詞代表、台灣移民後代周亭伃。（受訪人提供）

2023年哈佛大學 畢業生致詞代表之一周亭伃（Pallas Chou）是出生在美國的台灣移民後代，周亭伃表示，從小父母培養她獨立思考及處理問題能力，希望未來從事大學教育 ，培養更多優秀人才。同時也會為政府建言獻策，促進社會發展。

周亭伃出生在北加州佛利蒙市（Fremont）一個台灣移民家庭 ，父親是一位工程師，母親從事護士工作。每天父母都很忙碌，也培養了她從小獨立處理問題以及分擔家庭壓力的能力。她喜歡和弟弟到圖書館，在那裡她閱讀自己喜歡的書，查找各種資料。

她說很喜歡看傑出人物的傳記，比如首位且兩次獲得諾貝爾獎的居里夫人，成了她的偶像，也給了她努力探索科學的力量。在圖書館裡閱讀、參加各種活動，豐富了她的閱歷，提高了她自學能力。所以，她沒有上過任何補習班，學業成績卻很優秀，令很多人感到驚訝。

周亭伃學業優秀，多才多藝。高中時經常在各級科學賽事獲獎，還是校區學生組織領導者，也積極參與政府及環保團體活動。她愛好廣泛，學習芭蕾舞、打網球、還喜歡打擊樂，參加合唱團。除了英語，她會說中文、西班牙語、台語。她也喜歡旅行，暑期回台灣探望親人，喜歡台灣美食，也到其它國家和地區旅遊。

她說，自己在哈佛大學攻讀化學生物專業，經常到實驗室做實驗。對教育很感興趣，希望啟發人的智慧，讓更多人都成為對社會有貢獻的人。由於成績優秀，她在一家非營利教育機構教授了三年有機化學課程，她的學生也是大學生。

周亭伃表示，她樂於幫助他人，喜歡從事公益。對科學世界充滿好奇心。她坦承自己也有缺點，就是喜歡將標準定得過高，包括別人在內。但其實，每個人的標準都是不一樣的。

她提到這次代表哈佛畢業生演講的內容，就是與自己所學專業連接起來，如同可以通過「酶」（又稱酵素）的神奇催化力量，造就不同領域開拓型人才。2023年秋季，周亭伃將赴史丹福大學繼續深造，攻讀化學與系統生物學博士學位。

周亭伃最後表示，她希望未來能成為一名高等學府的傑出教授，從事教育工作。也希望自己的專長和研究成果提供政府，作為制定政策的建議。