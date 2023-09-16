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印太研究中心創辦人陳貴東 拜會洛杉磯世報

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
印太研究中心創辦人陳貴東(右一)日前拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴(左二)。（記者朱敏梓/攝影）
印太研究中心創辦人陳貴東(右一)日前拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴(左二)。（記者朱敏梓/攝影）

印太研究中心創辦人兼主席陳貴東，日前和首席資深顧問尤之毅博士、執行長楊賢怡，共同拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，針對許多議題進行交流。

陳貴東介紹，印太研究中心作為一個非營利組織，於2021 年11月12日得到政府批准成立，中心四大使命是促進人文藝術交流活動、發展經濟改善生活品質、通過學術教育倡議科技醫療以及環保共榮追求人類和平。成立以來，印太研究中心贊助了南加華人社區中的諸多文化藝術展覽，參與和支持許多愛心籌款行動，舉辦了例如探討新聞倫理的學術講座，並期望在未來推動更多文化、經濟、學術上的交流。

作為一名資深教授和學者，尤之毅表示，希望運用自己的專業，做一些和華裔社區相結合的研究，並就華人社區重要的議題與世界日報分享、交流，她認為，世界日報是華人社區中的重要力量，期待能夠一起幫助華裔社區更好發展。

于趾琴表示，在華人社區中，許多移民由於環境、文化差異等各種原因，可能存在一些心理健康問題，如何運用一些常態化的作法，幫助他們融入社區，普及心理健康資源，是值得思考和探討的問題。她建議，中心可以就該議題舉辦一些研討會或是輔導教育活動，幫助華裔學會管理和疏導情緒，尤之毅對此也深表認同。

尤之毅和于趾琴就社會治安、跨性別認同、遊民等當下關注的社會議題分享彼此看法。尤之毅表示，印太研究中心會和學術機構及政府合作，反映華裔居民關心的諸多問題。

對於印太研究中心接下來的規劃，創辦人陳貴東說，自己和中心成員即將參加今年11月在舊金山舉辦的亞太經合會（APEC）峰會，恰好「推動經濟交流、發展經濟改善生活」也是中心的重要任務之一，希望能在本次APEC會議中得到一些啟發。

APEC是亞太地區促進貿易投資、經濟增長和區域合作的主要論壇，于趾琴期盼印太研究中心在本次會議中，能夠替華人社區關注的經濟議題發聲，同時推動和促進各方交流。

華人 華裔 世界日報

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