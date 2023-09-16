在教育界耕耘30年 尤之毅鼓勵年輕人「抓住機遇」

尤之毅鼓勵年輕人抓住機遇追求目標，充分發揮自己的才能。（尤之毅提供）

曾擔任南加大 國際公共政策和管理研究所教務長（Academic Director）的尤之毅（Joanna C. Yu），在教育 界有超過30年經驗，能力備受大眾認可，並以獨到的分析觀點聞名。

目前擔任印太研究中心首席資深顧問的她近年多次在不同的電視節目亮相，以分析中美關係、中國留美學生以及未來走向等議題著名。

尤之毅強調，女性需要有自己的期望和勇氣，同時也要意識到自己與男性存在著不同之處。她相信，女性在職場上的貢獻常被低估，但在教育、醫療等領域，女性扮演著重要角色。

她在接受本報專訪時，分享教育心得和個人成長歷程，指出在專業領域中，女性面臨著很多困難和挑戰，但她想鼓勵並強調年輕人要抓住機遇，努力實現自己的目標。

出生台南的尤之毅，曾參與台灣全民健保 的規劃工作。但在40歲那年決定攻讀博士學位，跳轉到與原來領域毫不相關的國際政策研究。在攻讀過程中，她面臨許多挑戰，特別是在政策與醫療之間的跳轉。

她指出，醫療行業中都有既定的流程，只需按部就班地完成工作即可。換領域後，因政策是一個全新學習，需要根據不同情況做出最適當的行動，也需要更加靈活和適應變化的能力，她坦言這種轉變一開始感到很不適應。

而在從業多年以及多次研究中，尤之毅提及她的觀察和建議。她指出，在很多地區，女性通常被期望扮演無償勞動的角色，並且經常被認為不應該像男性一樣賺錢。舉例來說，在印度，女性進入職場的意願非常低，這對該國的社會發展造成巨大損失。

對於未來想從事國際政策研究的年輕人，尤之毅基於在國際學術界工作20多年的經驗，以及與來自40多個國家的政府官員和一線執行官的接觸，鼓勵年輕人要對自己感興趣的領域有充分的了解，千萬別盲從地選擇，鼓勵年輕人尋找他們真正有興趣的事，並好好發揮自己的才能。