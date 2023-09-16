南加印太研究中心成立2周年 將組團參加APEC非正式會議

印太研究中心執行長楊賢怡(左起)、創辦人兼主席陳貴東、首席資深顧問尤之毅。（本報記者/攝影）

南加印太研究中心預計11月上旬舉辦年會並推出特刊，屆時將頒發社區服務貢獻獎五名。此外，11月14日將組團參加在舊金山舉行的APEC 亞太經合會議領導人非正式會議。

印太研究中心9月7日在蒙特利公園市舉辦了成立兩周年公益慈善報告說明會，印太研究中心創辦人兼主席陳貴東、南加大 教授及印太研究中心首席資深顧問尤之毅博士，僑務諮詢委員、印太研究中心執行長楊賢怡出席了本次總結會議。

印太研究中心的宗旨為：與印太地區（印度、太平洋區域）大學學術機構、智庫舉辦論壇；舉辦公益、文藝、教育等活動、促進印太地區各國家互相交流、互相了解；促進該區域經濟體互助合作、共存共榮；增進印太各地區人民與歐盟、非洲人民互相尊重、包容、了解，以尋求世界和平穩定繁榮。

陳貴東說，11月上旬該中心要舉辦年會，屆時也會發揮社區精神頒發服務貢獻獎。此外，11月中旬APEC將在舊金山舉辦，該中心預計11月14日會組團參加APEC亞太經合會議領導人非正式會議。

楊賢怡說，印太研究中心自2021年成立以來，主辦了多個書畫茶道音樂藝文、演唱活動，包括贊助台北畫家名主持人白嘉莉在洛杉磯舉辦畫展，贊助陳文石等12位台灣本土畫家書畫聯展，支持贊助知名歌手蔡琴演唱會、灣聲交響樂團演奏會，以及台灣南投信義鄉原住民 兒童募款演唱會。同時，在國策顧問楊信、僑務委員何巧玲夫婦兩人的協助下，為台灣南投信義鄉原住民兒童們募集善款20萬元。

對於印太地區的局勢和發展，尤之毅表示，目前中美局勢緊張，對於全世界來說都不是一個好消息，加上俄烏戰爭也可能帶來長期的影響，這些議題看似很遠，實則和華人們息息相關。在未來，美國如何保持在全世界的經濟領導權，如何解決社會治安惡化帶來的動盪不安，都值得關注。