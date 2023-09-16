洛僑中心「曬書節」 鼓勵閱讀正體字實體書

洛杉磯華僑文教服務中心舉辦第六屆「曬書節」。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 華僑文教服務中心日前舉辦第六屆「曬書節」開幕，四天活動將展出超過2000本書籍，吸引數十名參與者到場共襄盛舉，活動除了促進正體字書籍的閱讀和交流，並鼓勵僑民保存、分享實體書籍。

第六屆「曬書節」從13日(周三)至16日(周六)連四日舉辦，預計將展出超過2000本書籍，而活動當天更吸引數十名民眾前來翻書。洛僑中心主任陳敏永表示，曬書節的核心目標在於促進正體字書籍的閱讀與交流，同時鼓勵遠離家鄉的僑民們保存並分享他們所珍藏的實體書籍。曬書節的主要活動包括書籍交換和拍賣，每年圖書室都會嚴選一些優質書籍供給民眾挑選。

而且現場還有許多本華語文教材，吸引了對中文學習感興趣的民眾。（記者張庭瑜／攝影）

陳敏永強調，儘管科技時代使得電子書愈發普及，但實體書籍仍然擁有無可替代的價值。他指出，閱讀實體書籍能夠帶來獨特的愉悅和情感體驗，並能夠提供更深層次的心靈滋養，這是科技時代難以取代的。而副主任鄭心茹也在活動中分享「曬書節」的由來，在古代人們經常遇到棉被和衣物受蟲蛀的困擾，書籍不例外，迫使文人們不得不經常晾曬書籍。

現場民眾認真地挑選他們心儀的書籍，仔細翻閱每一本書。（記者張庭瑜／攝影）