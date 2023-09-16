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加州南灣華人協會迎中秋 關懷長者

洛杉磯訊
加州南灣華人協會通過開展文化交流和組織公益活動服務社區。(加州南灣華人協會提供)
加州南灣華人協會通過開展文化交流和組織公益活動服務社區。(加州南灣華人協會提供)

中秋佳節到來前夕，加州南灣華人協會在位於南灣洛米塔市（Lomita）的家庭成人日託中心（Family Adult Day Care Center）， 組織了一場別開生面的中秋節慰問聯歡活動，為老人們送上節日的祝福和月餅。

9月7日上午，協會健美舞團的老師和團員們為老人們表演了節奏歡快的舞蹈「隨性搖擺」和「情人橋」，在熱烈的氣氛下，長者和工作人員也都跟隨音樂擺動身體，現場歡聲笑語好不熱鬧。除了豐富多彩的表演外，協會還帶來了美味的月餅，讓老人們可以享受到中秋傳統美食。

此次活動受到長者們的熱烈歡迎和稱讚。臨別時，老人們依依不捨，紛紛與協會成員們擁抱道別。老人們表示，這樣熱鬧的節目和聯歡活動不僅為他們帶來了難得的快樂時光，也讓他們感受到來自社區的溫暖，希望成員們可以經常回來。老人們的話讓不少成員落下了感動的眼淚。

美國加州南灣華人協會是一個服務於洛杉磯南灣及周邊地區華人群體的非營利組織。協會以 「博愛互助，團結共贏」為宗旨，通過開展文化交流和組織公益活動服務社區。協會先後成立了攝影團、健步隊、英語班、高爾夫俱樂部、戲曲團、旗袍隊、乒乓球隊、健美舞團等豐富多樣的團隊和小組，以滿足社區內不同人群的需求和興趣愛好。在南加高校聯盟組織的第二屆聯盟杯乒乓球比賽中，協會成員還一舉奪得冠軍和亞軍的好成績。

協會成員們為老人們獻上舞蹈表演，現場氣氛十分熱鬧。(加州南灣華人協會提供)
協會成員們為老人們獻上舞蹈表演，現場氣氛十分熱鬧。(加州南灣華人協會提供)

華人 加州 南加

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