加州南灣華人協會迎中秋 關懷長者

加州南灣華人協會通過開展文化交流和組織公益活動服務社區。(加州南灣華人協會提供)

中秋佳節到來前夕，加州 南灣華人 協會在位於南灣洛米塔市（Lomita）的家庭成人日託中心（Family Adult Day Care Center）， 組織了一場別開生面的中秋節慰問聯歡活動，為老人們送上節日的祝福和月餅。

9月7日上午，協會健美舞團的老師和團員們為老人們表演了節奏歡快的舞蹈「隨性搖擺」和「情人橋」，在熱烈的氣氛下，長者和工作人員也都跟隨音樂擺動身體，現場歡聲笑語好不熱鬧。除了豐富多彩的表演外，協會還帶來了美味的月餅，讓老人們可以享受到中秋傳統美食。

此次活動受到長者們的熱烈歡迎和稱讚。臨別時，老人們依依不捨，紛紛與協會成員們擁抱道別。老人們表示，這樣熱鬧的節目和聯歡活動不僅為他們帶來了難得的快樂時光，也讓他們感受到來自社區的溫暖，希望成員們可以經常回來。老人們的話讓不少成員落下了感動的眼淚。