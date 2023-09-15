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蒙市槍案改編舞台劇 明年演出

記者張宏/洛杉磯報導
優優劇團14日在聖蓋博舉辦記者會，宣布將於明年的1月20日和21日上演兩場舞台劇「舞在新年夜」(Dance With New Year's Eve）。（記者張宏／攝影）
優優劇團14日在聖蓋博舉辦記者會，宣布將於明年的1月20日和21日上演兩場舞台劇「舞在新年夜」(Dance With New Year's Eve）。（記者張宏／攝影）

優優劇團14日在聖蓋博舉辦記者會，宣布將於明年的1月20日和21日上演兩場舞台劇「舞在新年夜」(Dance With New Year's Eve），舞台劇根據今年1月發生在蒙特利公園市槍擊案改編。

（影音來源：記者張宏）

記者會上事件發生時倖存者Daniel Hsu、Rachel Huang、Nikon Lou、在事件中挺身為舞伴擋下子彈的Mr. Goodman和往生者Frank Valatino女兒Kristina等人都表示支持。「舞在新年夜」陣容強大，由金馬獎導演楊敦平和資深電影製作人董復興監製，盛壹莉擔任製作人，羅興華和林玫君擔任導演，邱瀟君擔任編劇，參與演出的演員也會有百餘人，屆時將面向社會招募。

優優劇團團長盛壹莉表示，「舞在新年夜」是劇團2024年的年度大戲，上演日期也是蒙市槍擊案的一周年。這不是一部沉重的作品，反而充滿正面能量，會呈現舞星之前的快樂場面，讓人們珍惜生命和美好，意外是無法預測的，不能因為擔心意外而放棄眼前的歡樂。希望「舞在新年夜」能在明年1月20日和21日呈現給南加觀眾，舞台劇會通過多媒體的切換加強視覺感受，把純舞台形式加入電影片段，之後舞台劇也會拍成電影。

導演羅興華表示，「舞在新年夜」時長100分鐘，分為三個章節，第一章節是五十分鐘的戲劇，用舞台劇呈現舞星以往的歡樂多元化，舞蹈愛好者們往日跳舞歡樂的氣氛，卻無法預料意外的發生。第二章節30分鐘，由舞星業主梁卓、在場目擊者及往生者家屬發言，用他們的語言講述這件哀傷事件，敘述他們的痛苦和失落。第三章節20分鐘，邀請各族裔108名藝術家，一起用音樂紀念往生者並祈禱和祝福所有人，一起祈求世界和平，沒有眼淚沒有痛苦。

楊敦平表示，案發當天他就接到倖存者的消息，他對此事也非常關注。身為華人，作為一名文化人，有責任和義務將這起事件通過藝術的形式記錄下來，感謝得到「舞星」業者梁卓的授權和支持。梁卓女士在悲劇發生後，沒有怨天尤人，也沒有對外界不公平的評價做出任何回應，而是正面應對和處理後續的事情，包括退還學費給學生。

這齣舞台劇的編劇邱瀟君採訪悲劇的受害者家屬和親臨者，蒐集很多資料和素材，籌備過程中也得到聯邦眾議員趙美心和洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis )的支持。屆時11月中旬會公佈更多舞台劇細節，敬請關注。有意參演者可將中英文簡歷發至: [email protected]

優優劇團團長盛壹莉認為「舞在新年夜」是劇團2024年的年度大戲，強調這不是一部沉...
優優劇團團長盛壹莉認為「舞在新年夜」是劇團2024年的年度大戲，強調這不是一部沉重的作品，反而充滿正面能量。（記者張宏／攝影）

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