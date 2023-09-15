洛縣擬撥款 助校園降溫 保護學生免受酷暑

洛縣縣政委員會通過動議，幫助各學區學校採取更好的降溫措施。（Getty Images)

洛杉磯縣縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）日前通過一項提案，指示多個縣部門與學區 會面，協助他們獲得州和聯邦撥款，用於校園降溫措施，以保護學生免受酷熱之苦。

該動議由洛縣政委員蘇麗絲(Hilda L. Solis)和霍華特(Lindsey Horvath) 共同提出，動議指出，兒童是最容易受到炎熱影響的人群，在與熱有關的疾病中，兒童幾乎占據病患人數的一半，因為兒童無法像成人一樣有效地調節溫度」。而高溫 對於那些有潛在健康問題的兒童影響更大，例如，對於那些住在服務缺失社區、患有哮喘等基礎疾病的兒童來說，他們遭受極端高溫條件嚴重影響的風險更高。

該動議指出，將向高溫地區的學區提供技術援助，並創建一個工具包，提供如何在實施校園現代化和降溫長期戰略的同時保護學生的做法。該委員會在一份聲明中表示，雖然一些學區的校園已經被改造成避暑中心，但在其他學區，尤其是縣屬地區的較小學區，卻沒有能力獲得這些資源。

蘇麗絲在聲明中指出，「許多學校都是該縣最熱的地方，以瀝青為主的操場增加了炎熱的風險，而且許多校園缺乏樹木，沒有地方可乘涼。因此許多學校需要重新設計校園以應對極端炎熱的情況。」

霍華特也在一份聲明中表示，由於氣候危機讓大家看到與極端炎熱相關的事件，政府需要採取行動，保護孩子、教師和社區，特別是那些生活在聖費南度谷（San Fernando Valley）等炎熱地區的人們。 」

加州 州長紐森 (Gavin Newsom) 也宣布，從加州消防局撥款7300 萬元，用於學區用綠地、樹木和植被來取代瀝青路面。