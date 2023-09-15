哈岡阻犯罪 推商民警三方聯防

哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供）

哈岡華人 協會與哈岡居民協會日前聯手洛杉磯縣警局工業市 分局舉辦商業互助會議，加强商、民、警三方聯防，期望在警力有限的情況下提升全民防範意識，遏制日益囂張的社區犯罪。

華人居民和商家眾多的哈岡地區近期治安不佳，短時間内發生兩起殺人案和數起搶案。來自哈岡的數十名商家代表、居民和警員參與互助會議，探討商業互助、鄰里守望以及增加義警巡邏等三方面議題。警官和商家面對面溝通，教戰商家店員和保全如何應對緊急情況，如何有效報案，如何協助警員破案等。

哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供） 哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供）

從1990年開始服務社區的哈岡老人公寓有150多個單位，其中有不少華人居民，最近發現附近有遊民進到公寓區洗澡，導致很多年長者人心惶惶，不敢出門散步。當天的會議除呼籲為老人公寓加裝24小時的安全監視器，也將在9月29日上午11時舉辦專題講座，邀請洛縣 警員講解安全防範和應對方法。哈岡華人協會也寫信給該老人公寓遠在俄勒岡州的業主，說明問題並提供改善建議。

哈岡華人協會會長方孝偉表示，由於縣警局的警力比以前減少約30%，增加民間的義警巡邏顯得很重要。希望從哈岡Vons購物中心開始，購物中心的業主們加入商家的治安聯防，多管齊下遏制犯罪。模式獲得成功後，可以推廣到整個哈岡地區。

哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供）

哈岡華人協會表示，他們計畫與包括99大華和168等華資超市聯絡，包括是否有必要增加帶槍保安等，一起讓治安做的更好，為民眾和商家提供安全的購物和商業環境。