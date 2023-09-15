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哈岡阻犯罪 推商民警三方聯防

記者楊青／哈仙達岡報導
哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供）
哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供）

哈岡華人協會與哈岡居民協會日前聯手洛杉磯縣警局工業市分局舉辦商業互助會議，加强商、民、警三方聯防，期望在警力有限的情況下提升全民防範意識，遏制日益囂張的社區犯罪。

華人居民和商家眾多的哈岡地區近期治安不佳，短時間内發生兩起殺人案和數起搶案。來自哈岡的數十名商家代表、居民和警員參與互助會議，探討商業互助、鄰里守望以及增加義警巡邏等三方面議題。警官和商家面對面溝通，教戰商家店員和保全如何應對緊急情況，如何有效報案，如何協助警員破案等。

哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉...
哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供）
哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉...
哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供）

從1990年開始服務社區的哈岡老人公寓有150多個單位，其中有不少華人居民，最近發現附近有遊民進到公寓區洗澡，導致很多年長者人心惶惶，不敢出門散步。當天的會議除呼籲為老人公寓加裝24小時的安全監視器，也將在9月29日上午11時舉辦專題講座，邀請洛縣警員講解安全防範和應對方法。哈岡華人協會也寫信給該老人公寓遠在俄勒岡州的業主，說明問題並提供改善建議。

哈岡華人協會會長方孝偉表示，由於縣警局的警力比以前減少約30%，增加民間的義警巡邏顯得很重要。希望從哈岡Vons購物中心開始，購物中心的業主們加入商家的治安聯防，多管齊下遏制犯罪。模式獲得成功後，可以推廣到整個哈岡地區。

哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉...
哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供）

哈岡華人協會表示，他們計畫與包括99大華和168等華資超市聯絡，包括是否有必要增加帶槍保安等，一起讓治安做的更好，為民眾和商家提供安全的購物和商業環境。

洛縣警局工業市分局副警長Peter Gomez和Jose A. Ruano警官分享經驗，並對社區召開商業互助會表示讚賞，認為民眾和商家的積極配合，是改善治安環境的好方法。

哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉...
哈崗華人協會與哈崗居民協會共同舉辦商業互助會議，加強商、民、警三方聯防。（方孝偉提供）

華人 洛縣 工業市

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