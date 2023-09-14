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成大校長 與南加青年校友交流

【托斯汀市訊】
勤於前往世界各地會見校友的沈孟儒校長（中）致贈上有成大校徽的棒球帽給南加州成大校友會會長蔡翰寬（左），右為成大青年校友劉家蔚。（記者蕭迪玉／攝影）
勤於前往世界各地會見校友的沈孟儒校長（中）致贈上有成大校徽的棒球帽給南加州成大校友會會長蔡翰寬（左），右為成大青年校友劉家蔚。（記者蕭迪玉／攝影）

成功大學校長沈孟儒應南加州成大校友會之邀，10日晚抵達橙縣托斯汀市出席校友交流活動，與青年校友及多位擔任導師（Mentor）的校友會理事餐敘。沈孟儒表示，很高興在南加州見到這麼多成大校友，他鼓勵大學生畢業後出國留學。沈孟儒在高雄醫學院就讀五年級時，就申請到美國維吉尼亞州去當交換學生，讓他眼界大開，也學到為人處事要抱著謙虛的態度。

今年2月上任成大第18任校長的沈孟儒，原本任教成大醫學院，於2019年8月接任成大醫院院長，上任3年期間，有85%的日子以專業和科學率領成大醫院同仁抗疫，群策群力克服各項任務與難題，體驗一生中最感動及難忘的時刻，也奠下日後全力投入公共事務、為社會服務的決心。

致力推動跨領域合作的沈孟儒校長說，成大是台灣少數有完整11個學院的綜合大學，他觀察發現，理學院的人追求真理，討論事情會據理力爭，但旁人可能覺得是不可理喻；工學院的人擅長從解決問題的角度思考，社會科學院的人特別會批判。他鼓勵成大師生走出專精的領域，尋求跨界合作的機會，製造更符合創新思考的學術環境。

此次聚餐交流活動由就讀河濱加大博士班的成大青年校友劉家蔚主持，邀請在南加大、聖塔芭芭拉加大、聖地牙哥加大攻讀碩士班及博士班的十餘位青年校友出席。

南加州成大校友會會長蔡瀚寬，及多位成大校友會理事也應邀與會，分享他們在美國求學、就業及創業的心路歷程，作為學弟、學妹職涯規畫的參考。

南加州成大校友會執行秘書程東海表示，校友會最近為獲得成大辰星獎學金的青年校友成立Mentor(饅頭)群組，協助青年校友與求學所在地的成大學長連結，促進校友間的合作與交流。

成功大學校長沈孟儒與南加州青年校友交流求學經歷。（記者蕭迪玉/攝影）
成功大學校長沈孟儒與南加州青年校友交流求學經歷。（記者蕭迪玉/攝影）
南加州成大校友會會長蔡翰寬（左）代表校友會致贈紀念品給沈孟儒校長（中），右為成大...
南加州成大校友會會長蔡翰寬（左）代表校友會致贈紀念品給沈孟儒校長（中），右為成大青年校友劉家蔚。（記者蕭迪玉/攝影）

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